Calcio a 5 Serie A2 Élite, il Cln Cus Molise pareggia con la Ternana

LABORVETRO CLN CUS MOLISE-FUTSAL TERNANA 1-1 (1-0 primo tempo)

Laborvetro Cln Cus Molise: Lepre, Di Nunzio, Ferrara, Di Stefano, Soto, Di Lisio, De Nisco, Nathan, Lucas, Palmegiani, Ninz, Pizzuto. All. Sanginario.

Ternana: Fagotti, Balducci, Capotosti, Almadori, Coppetti, Arroyo, Malouk, De Michelis, Negoita, Giardini, Chiappalupi, Paciaroni. All. Pellegrini.

Arbitri: Saccà di Reggio Calabria e Fonti di Caltanissetta. Crono: Strucco di Napoli.

Marcatori: Lucas pt; Giardini st.

Note: ammoniti Malouk, Coppetti, Arroyo.

La Laborvetro Cln Cus Molise conquista un punto prezioso in prospettiva salvezza nello scontro diretto con la Ternana. I rossoblù, in vantaggio nella prima frazione di gioco, vengono raggiunti dagli umbri e a due giornate dalla fine della regular season sono vicini al traguardo.

La cronaca – Si vede subito la Laborvetro Cln Cus Molise, break di Lucas che calcia verso la porta, Fagotti risponde di piede. Ancora locali pericolosi con uno scambio Lucas-Nathan tiro largo del numero11. I rossoblù attaccano a testa bassa: ripartenza di Soto che offre a Lucas, botta decisa e risposta pronta da parte dell’estremo difensore umbro. Il gol è nell’aria e arriva con una percussione di Nathan a sinistra, sfera al centro dove Lucas, ben appostato non perdona. Laborvetro Cln Cus Molise avanti 1-0. La Ternana prova a rialzare subito la testa: Malouk impegna in angolo Ninz. Poi Arrojo ci prova da calcio piazzato ma l’estremo difensore di casa controlla senza problemi. La Ternana non ci sta, percussione di Giardini, sul quale Ninz chiude. Sull’altro fronte è Nathan a mettersi in proprio, Fagotti si oppone in uscita. Locali sul pezzo con un break di Soto che serve Di Nunzio, Almadori mette in corner. Tocca poi a Palmegiani deviare di desta un rinvio di Ninz, palla fuori bersaglio. Al tramonto del primo tempo la Ternana ci prova con un calcio piazzato di Almadori che non sorprende Ninz. Sulla respinta del portiere è Coppetti a provarci ma ancora una volta il numero 20 chiude lo specchio.

Nella ripresa si presenta subito la Ternana con Malouk che chiama al grande intervento Ninz. La Laborvetro prova a far breccia nella retroguardia umbra con Soto che mette il turbo e serve Nathan, Fagotti evita la capitolazione. Il match è vibrante: Almadori per la Ternana impegna Ninz. La Laborvetro Cln Cus Molise ha la grande chance per passare con uno scambio De Nisco-Nathan e tiro fuori di quest’ultimo che preferisce calciare invece di servire Soto sul secondo palo. Così l’azione sfuma.

La Ternana pareggia subito dopo con Giardini servito nello spazio da Malouk. Incassato il gol, la Laborvetro Cln Cus Molise va vicina al nuovo vantaggio con una conclusione di Soto respinta da Fagotti e poi con Palmegiani che offre a Nathan, il portiere degli umbri si oppone. I rossoblù spingono: angolo di Soto pisata di Palmegiani e staffilata di Lucas che Fagotti alza in corner. E’ poi Lucas a costruire per il tiro di Palmegiani, Fagotti controlla in due tempi. La sfida del Palaunimol termina in parità con la Laborvetro Cln Cus Molise che mantiene quattro punti di vantaggio sulla Ternana e sabato sarà di scena a Roma.