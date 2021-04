Una vita sempre ‘sul pezzo’: Luigi Calabrese insignito dell’Onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana

Luigi Calabrese, con decreto del Presidente Mattarella, emanato il 27 dicmebre 2020, è stato nominato Commendatore al merito della Repubblica Italiana.

Il collega e amico che tutti conoscono come Gino ha, infatti, ricevuto comunicazione ufficiale dal Prefetto di Campobasso, Cappetta.

Un meritato e prestigioso riconoscimento che è segno della passione profusa sia nella carriera professionale che nelle varie associazioni di volontariato che vedono Gino sempre presente con impegno e grinta affrontare le varie esigenze, in Protezione Civile, in Anla e ancora come Maestro del Lavoro ed altre associazioni.

Gino sale ora l’ultimo gradino, il più importante, dato che precedentemente era stato già nominato Cavaliere e poi Ufficiale, ricevendo, inoltre, la Stella al merito come Maestro del Lavoro.

Luigi Calabrese è molto noto a Campobasso per la sua attività di fotogiornalista e ancora oggi, norme contagio permettendo, è sempre in prima linea per raccontare i principali avvenimenti.

In attesa della cerimonia per la consegna dell’onorificenza, a Gino giungano i più sinceri auguri dagli amici e colleghi Giuseppe Formato e Fabiana Abbazia, nonchè da parte di tutta la redazione di CBlive.