Valorizzare la musica attraverso il digitale, l’Istituto Pallotta di Bojano tra le sei scuole finaliste del concorso nazionale

L’Istituto Comprensivo ‘F. Amatuzio – Pallotta’ di Bojano si afferma ancora una volta protagonista e per l’occasione lo dimostra in ambito nazionale. Dopo lo straordinario risultato 1° Classificato per la categoria Scuole Primo Ciclo della Regione Molise per il Premio Scuola Digitale 2018, tenutosi all’interno dell’evento Futura Campobasso lo scorso novembre, la scuola matesina è stata direttamente invitata, alla premiazione e partecipazione, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’iniziativa “#FuturaGenova” – Settimana della scuola digitale (4-6 aprile 2019) dove verrà decretata la graduatoria finale. Le istituzioni scolastiche di tutta Italia coinvolte sono risultate 1.350.

L’iniziativa denominata “Il mio nessun parli…” promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti (Cnapm) presieduto dall’ex Ministro Luigi Berlinguer, è nata con l’intento di valorizzare la musica e le altre arti, anche nella loro declinazione digitale, come elementi centrali della pratica educativa nelle nostre scuole.

Una commissione di esperti e artisti ha ritenuto M. U. S. I. C. A. A. (Musica Unità e Sintesi In Cento Anni d’Arte), questa l’idea progettuale presentata in concorso dall’Istituto Comprensivo con un video di tre minuti, tra i 6 lavori più originali presentati dalle istituzioni scolastiche di tutta Italia. Il progetto, un percorso di apprendimento innovativo incentrato sull’arte e la creatività, un tuffo nelle varie scansioni artistiche ed espressive del Novecento con l’utilizzo di vari linguaggi: dalle parole (poesia) alle immagini (pittura), dai suoni (musica) ai movimenti del corpo (danza) e così via. Un viaggio artistico-musicale interdisciplinare relativo ad un ben preciso periodo storico, dalla battaglia di Caporetto alle “prigioni” di Caparezza (1917 – 2017)

Una delegazione della Scuola Secondaria di Primo Grado, parteciperà quindi all’iniziativa nazionale “#FuturaGenova”, che si svolgerà a Genova dal 4 al 6 aprile 2019. La premiazione è prevista per le ore 16.30 del 5 aprile 2019 nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa.