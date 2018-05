Via Herculanea, auto finisce fuori strada e smantella la segnaletica stradale

Rocambolesco incidente nei pressi del carcere di via Cavour, precisamente in via Herculanea dove, questo pomeriggio, sabato 19 maggio 2018, un’auto è finita fuori strada facendo venir giù i cartelli stradali.

Immediato l’intervento dei Vigili Urbani che hanno prestato soccorso all’automobilista.