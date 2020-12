Videochiamate a casa per persone sole e in difficoltà: attivo servizio gratuito della Pastorale diocesana

Un servizio gratuito di ascolto e di vicinanza per condividere con le persone sole o in difficoltà momenti di serenità in questi giorni di festa condizionati dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in corso. La diocesi di Termoli-Larino, attraverso la Consulta per la Pastorale per la Salute e in collaborazione con l’Aite (Associazione infermieri territoriali) ha attivato un servizio di contatto telefonico e videochiamate a casa dedicato alle persone sole o che non hanno un telefonino connesso a internet e altri disagi.

In forma totalmente gratuita il personale (adeguatamente formato e in pieno rispetto delle disposizioni sanitarie per la prevenzione del contagio) si recherà a casa delle persone interessate e farà “da ponte” per le videochiamate o per semplici telefonate offrendo così con amore e senso di fraternità momenti di vicinanza e conforto rispetto a possibili situazioni di solitudine ed emarginazione. Perché “L’ascolto riaccende la speranza”.

Tutti gli interessati, chiunque conosce persone sole o in difficoltà, anche attraverso le parrocchie del territorio, può contattare direttamente i seguenti recapiti anche su whatsapp:

• Daniele Colucci (presidente Aite (ass. infermieri territoriali – cell. 3401040623 – email: aite2018@yahoo.com); Giovanna Viola (referente Pastorale della salute diocesana – cell. 3333240121 email: giovannaviola4@gmail.com).