XI Premio Nazionale di Poesia Giuseppe Altobello: i vincitori

Con le premiazioni della sezione dialettale si è concluso, ieri, 30 aprile 2018, l’XI Premio Nazionale di Poesia “Giuseppe Altobello” organizzato dal Dopolavoro Ferroviario di Campobasso.

La manifestazione si è svolta come da programma, con la declamazione da parte dei vincitori dei primi tre premi delle proprie composizioni.

Lette le opere , dopo attento esame la giuria all’unanimità ha inteso assegnare il 1° premio alla poesia TURMIENTE di Italo Cosco per il suo contenuto pregno di sentimenti condivisibili; il 2° premio alla poesia VENTATA DE LUME di Antonio Cavaliere per la sua liricità, pregna di assonanze; il 3° premio alla poesia NA VOLDA di Tiberio LA ROCCA per i contenuti umani espressi.

La manifestazione è proseguita con un Recital di poesie dialettali declamate dai poeti presenti :Pina Di Nardo, Mario De Lisio, Enzo Albino, Linetta Colavita, Rita Frattolillo, Carmelina Giancola,, Concetta Santoro, Ugo D’Ugo.

Al termine della piece dialettale, il numeroso pubblico ha potuto assistere ad un concerto d’eccezione con i bravissimi musicisti Christian Di Fiore e Pasquale Franciosa che con zampogna, organetto ed oboe hanno eseguito proprie composizioni.

Il presidente del Dopolavoro Iannone, ha poi annunciato, che la XII edizione del Premio Dialettale cambierà formula rispetto a quella attuale. Per favorire momenti di incontro e di contaminazione, si tenterà, incentivando la partecipazione offrendo il soggiorno, di aver presente alla cerimonia almeno un poeta con una composizione nel proprio dialetto di ogni Regione d’Italia. Questo risulterà possibile grazie alla collaborazione di tutti i gruppi culturali dei DLF presenti in ogni posto d’Italia, che coordinati dall’Associazione Nazionale organizzeranno preselezioni.