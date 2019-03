XIII edizione delle Convittiadi, il 29 marzo al Convitto Mario Pagano la presentazione della squadra

Il Convitto Nazionale ‘Mario Pagano’ di Campobasso parteciperà alla XIII edizione delle Convittiadi, che si terrà a Peschiera del Garda (VR) dal 7 al 14 aprile 2019. La presentazione ufficiale della squadra partecipante ci sarà il 29 marzo 2019 alle 18,00 nell’Aula Magna del Convitto.

Le Convittiadi sono le Olimpiadi Nazionali dei Convitti italiani, annualmente organizzate da uno degli Istituti Educativi nazionali aderenti all’ANIES (l’Associazione Nazionale degli Istituti Educativi Statali). Ogni edizione coinvolge oltre 2000 ragazzi e ragazze, dagli 11 ai 16 anni, che si confrontano in diverse discipline sportive ed artistiche. I valori che vengono condivisi tramite la manifestazione concernono la sportività, la cultura, la socializzazione, la fratellanza, la condivisione, il confronto, il rispetto e la lealtà, la conoscenza, l’amicizia, la scoperta del territorio e la valorizzazione del talento, ovvero i valori strettamente appartenenti alle realtà convittuali.

Le Convittiadi rappresentano, inoltre, un importante momento di apprendimento, di divertimento e di aggregazione, che permette agli studenti convittori e semiconvittori frequentanti il biennio della scuola secondaria di I e II grado di vivere nuove esperienze, fare nuove amicizie e conoscere nuovi territori.

La manifestazione, a cadenza annuale, è organizzata quest’anno dall’Educandato ‘Setti Carraro’ di Milano, in linea con le direttive ministeriali in materia di diffusione della cultura dello Sport finalizzata ad uno sviluppo armonico dello studente, in cui la formazione sportiva si inserisce nel più ampio tessuto della formazione etica fatta di consapevolezza di sé e di rispetto per gli altri, e capace di rivelarsi utile nel favorire sia la prevenzione del disagio giovanile sia la valorizzazione delle eccellenze. L’educazione alla partecipazione serena, al coinvolgimento attivo, al supporto motivazionale, all’accettazione della sconfitta, al “tifo” generoso ma non aggressivo sono le linee-guida alla base di ogni attività, sportiva ed artistica, di questa iniziativa di portata nazionale.

La delegazione di studenti e studentesse del Convitto di Campobasso raggiungerà Peschiera del Garda domenica 7 aprile 2019.