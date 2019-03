A Campobasso giornata di formazione on line per gli operatori delle forze di Polizia

Nei giorni scorsi, nell’aula multimediale della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato ‘Giulio Rivera’, a cura della Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato e con il coordinamento della Questura, si è svolta una giornata formativa per illustrare le funzionalità del Progetto ‘SISFOR Extended’, che si inserisce nel più ampio SISFOR – Sistema di formazione on-line delle Forze dell’Ordine, realizzato con finanziamenti Europei per dar vita ad una piattaforma informatica in grado di consentire, attraverso la modalità e-learning, la formazione professionale a distanza degli operatori delle varie Forze di Polizia.

Tale Sistema, costituito da circa 500 moduli didattici ed in continua implementazione, ha preso avvio dal mese di settembre 2016 nell’ambito delle Regioni Obiettivo Convergenza, Campania-Puglia-Calabria-Sicilia, per poi essere esteso, grazie ai benefici riscontrati a tutto il territorio nazionale.

SISFOR rappresenta, pertanto, un prezioso strumento didattico per il rinnovamento del sistema dell’aggiornamento professionale del comparto sicurezza, facilitando una formazione omogenea ed integrata di tutte le Forze di Polizia, così come previsto anche dalla recente normativa riguardante “Disposizioni urgenti in materia della sicurezza delle città”, in cui si pone in risalto l’importanza dell’aggiornamento professionale integrato, come momento fondante per le attività di coordinamento tra gli operatori di polizia.

Alla riunione, che ha avuto come obiettivo oltre che l’illustrazione del progetto anche la formazione dei tutor che avranno il compito, ognuno per il proprio Ufficio, di sovrintendere all’utilizzo della piattaforma informatica, ha preso parte personale della Polizia di Sato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza proveniente dall’intera Regione Molise, nonché rappresentanti delle Polizie locali.

Nel rivolgere il proprio saluto ai partecipanti, il Questore di Campobasso ha ribadito l’importanza che oggi sempre più riveste, l’aggiornamento professionale degli operatori di polizia su materie in continua evoluzione e, come la condivisione delle conoscenze sia alla base di un rapporto sinergico tra i vari attori chiamati a garantire, in base alle competenze e alla professionalità di ciascuno, la sicurezza dei cittadini.