XIX Trofeo Avis – Admo, strade chiuse a Campobasso il 12 maggio in occasione della manifestazione

Strade chiuse a Campobasso in occasione della manifestazione podistica ‘XIX Trofeo AVIS – ADMO’, in programma per domenica 12 maggio 2019.

In modo particolare, la circolazione e la sosta saranno vietati a partire dalle 7,00 del 12 maggio, in: C.so Vittorio Emanuele – tratto da via Palombo a via Pietrunto; P.zza Pepe, da zona taxi a Via Palombo; Piazza C.Battisti; via Mazzini – da P.zza Battisti a via Umberto; via Umberto; Piazza Cuoco; via Veneto; C.so Bucci – tratto da P.zza Pepe a P.zza D’Ovidio P.zza D’Ovidio; P.V. Emanuele, da P.zza D’Ovidio a Via Nobile; viale Elena, fino a Via Scatolone ( chiusura parziale da incrocio via Gazzani a Via Scatolone); via Scatolone; Piazza della Vittoria.