Tempo di bilanci per il 2023, il Presidente dell’Acem Ance Molise, Corrado Di Niro, incontra la stampa

Il presidente dell’Acem Ance Molise, Corrado Di Niro, e il Direttore Gino Di Renzo, hanno incontrato la stampa per la consueta conferenza di fine anno, occasione per fare il punto sull’attività edilizia del 2023.

In apertura, il presidente Corrado Di Niro ha formulato l’in bocca al lupo di pronta guarigione al Presidente della Giunta Regionale, Francesco Roberti, augurandosi “la piena e pronta ripresa per proseguire quel dialogo, indispensabile con la Regione Molise, già intrapreso nelle scorse settimane per il settore edilizio e lavorativo”.

“In Molise, il settore delle costruzioni rappresenta in termini di investimenti l’11,8% del PIL regionale ed in termini di occupazione il 37,0% degli addetti nell’industria e il 9,9% dei lavoratori operanti nell’insieme dei settori di attività”, ha sottolineato il presidente Corrado Di Niro.

Sul prezziario regionale delle opere edili, impugnato al TAR Molise, l’Acem Ance Molise ritiene come “ci sia la necessità di redigere in Regione il prossimo prezzario, costituendo all’uopo una specifica commissione cui sia presente una nostra rappresentanza”.

Nel corso del 2023, intensa anche l’attività convegnistica, come gli incontri, particolarmente seguiti, sul tema della Direttiva Europea del Case Green e sul nuovo Codice degli Appalti.

Il presidente Di Niro, sottolineando il grave problema della carenza di manodopera nel settore edile, ha ricordato come l’Acem Ance Molise abbia sollecitato iniziative per favorire l’ingresso di manodopera anche da altre Nazioni. In tale ottica, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con con l’Associazione “dalla parte degli ultimi” per favorire l’entrata di manodopera nel settore edile, teso anche a promuovere l’integrazione dell’integrazione socio-lavorativa dei rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore vulnerabilità.

“Costruendo lavoro” è un’altra iniziativa sottoscritt tra Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro, Ance, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil per favorire l’inserimento socio lavorativo di richiedenti e titolari di protezione internazionale e altri cittadini stranieri in condizioni di vulnerabilità. La Scuola Edile del Molise, così, ha provveduto all’avvio della formazione per un primo gruppo di 20 migranti, cui seguirà subito un’altra squadra (sempre di 20 stranieri), che saranno inseriti nel mondo del lavoro anche sulla base delle esigenze rappresentante dal territorio e di questo particolare settore economico.

Un altro protocollo d’intesa è stato sottoscritto con l’Amministrazione Penitenziaria, col progetto “Recuperando e Riqualificando”, che prevede percorsi d’inclusione sociale per i detenuti, attraverso corsi di preparazione professionale per le figure che interessano il settore dell’edilizia.

L’Acem Ance Molise si è resa protagonista anche di numerosi appelli alle istituzioni regionali e locali per la velocizzazione dei pagamenti. Fondi in avanzo di amministrazione di non facile pagamento, lentezze nelle emissioni delle liquidazioni da parte degli uffici regionali e difficoltà nella gestione della piattaforma Regis per i lavori confluiti nel PNRR mettono a dura prova le imprese edili alle prese con la crisi di liquidità.

Il presidente Corrado Di Niro ha incontrato, nelle ultime settimane, i nuovi vertici del governo regionale, il presidente Francesco Roberti, gli assessori Michele Marone e Gianluca Cefaratti, il nuovo presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti, con i quali l’Acem Ance si è aperto un proficuo dialogo su alcuni temi, quali i pagamenti dei fondi in avanzo di amministrazione e dei lavori post sisma, l’aggiornamento del prezzario regionale, la sburocratizzazione delle procedure e la programmazione delle opere pubbliche. Ampia disponibilità al dialogo da parte del Governo Regionale. Al termine è stato consegnato un documento con le posizioni e le richieste illustrate.

In chiusura di conferenza, il Presidente Corrado Di Niro ha ringraziato i vertici dell’ANCE Nazionale e per il loro tramite la schiera di collaboratori e professionisti per il supporto fornito, Confindustria Molise, col Presidente ed il suo Direttore e per il loro tramite tutte le strutture, il Vice Presidente Gianni Paolo Calabrese, i colleghi del Consiglio di Presidenza e del Consiglio generale, il Presidente della Cassa Edile, Salvatore Venditti, e della Scuola Edile, Massimiliano Del Busso, tutti consiglieri degli Enti bilaterali e il personale dell’Acem Ance Molise, quest’ultimo sempre pronto e disponibile nell’esercizio delle proprie mansioni.