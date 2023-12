Campobasso, Natale in Città: gli eventi dal 29 dicembre 2023 al 4 gennaio 2024

Ultimi giorni del 2023 e inizio 2024 ancora ricchi di appuntamenti per i campobassani, programmati nell’ambito di “Natale in Città 2023”, il cartellone di eventi realizzato dal Comune di Campobasso

Venerdì 29 (ore 18) torna in scena “Cosa ne SAI del Natale?”, a cura di ASSeL, presso la Casetta di Babbo Natale allestita in Piazza Vittorio Emanuele II con l’iniziativa “Balla con noi in piazza” e “truccabimbi” a cura della ludoteca Animatti; altri appuntamenti, stella location, con “Cosa ne SAI del Natale” sabato 30 (ore 18), questa volta con “Pensieri e propositi per sull’anno che verrà in tutte le lingue del mondo” e domenica 31 (ore 10) con la realizzazione di biscotti pan di zenzero e tipicità culinarie etniche a cura dei beneficiari. E sempre sabato 30 (ore 17.30), in Piazza Vittorio Emanuele II “Caroselli di Luce – Ginnastica ritmica coreografica” a cusa di ASD FisioPro Gym.

Il programma dell’ultimo giorno dell’anno prevede, inoltre, lo spettacolo “Maituincampo”, il tradizionale appuntamento con le “maitunate campobassane” a cura di Nicola Mastropaolo nella consueta cornice di Piazzetta Palombo a partire dalle ore 18; alle ore 23, appuntamento in Piazza Vittorio Emanuele II per attendere l’arrivo del nuovo anno con “Capodanno in musica”.

Nel 2024 si riparte il 2 gennaio (17.30), presso la sede dell’Associazione Quartiere Campobasso Nord, in via Gramsci, con il teatro dei burattini: “Il Gioco dell’Oca” in versione natalizia, a cura del Burattino Malandrino. Lo stesso spettacolo verrà riproposto mercoledì 3 gennaio (17.30), questa volta presso la sede dell’Associazione Il Nostro Quartiere San Giovanni in via Emilia. Altro appuntamento in programma per mercoledì 3 (ore 17) è invece dedicato alla lettura con “BiblioLetture NpL – incontri di lettura per famiglie con bambini tra 0 e 6 anni” a cura di Nati per Leggere Molise, che si terrà presso la sala “Zarrilli” della Bibliomediateca Comunale.

Ben tre invece le iniziative in cartellone per giovedì 4 gennaio: alle ore 17, presso il Centro Sociale “Nicola Scarano” in via Gramsci, di scena “La Befana vien…” una serata dedicata ai bambini a cura dell’Associazione di Quartiere Campobasso Nord; alle ore 17.30, in Piazza Vittorio Emanuele II, “Caroselli di Luce – Ginnastica ritmica coreografica” a cura di ASD FisioPro Gym, mentre alle ore 18 altro appuntamento con “Cosa ne SAI del Natale?”, sempre in Piazza Vittorio Emanuele II, con “Finalmente” – Gran teatro dei burattini di Angelo Miraglia, a cura di ASSel.

Fino al 30 dicembre, inoltre dalle 10 alle 20, sarà possibile visitare la personale dell’artista Gino Berardi “Dall’impressionismo all’astratto-informale”, a cura di Debora Marchitto, presso la Fondazione Molise Cultura, mentre fino al 7 gennaio (10.30-12.30 e 16.30-19) presso il Museo dei Misteri si potranno ammirare i presepi di Giovanni Teberino esposti nella mostra “800…da Francesco ai giorni nostri”, a cura dell’Associazione Misteri e Tradizioni e fino al 6 gennaio (10-13 e 16.30-20), al Circolo Sannitico è presente la Mostra di presepi durata dai Presepisti Molisani.

Sempre aperta, infine, fino al 6 gennaio la pista di pattinaggio installata in Piazza Vittorio Emanuele II.