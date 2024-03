Unimol, Roberti e Barbieri incontrano i Rappresentanti degli Studenti. Il governatore: “Dialogo proficuo. Regione al lavoro per venire incontro alle richieste”

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha incontrato oggi, martedì 5 marzo 2024, insieme al Direttore Generale dell’Università degli Studi del Molise, Valerio Barbieri, i Rappresentanti degli Studenti, Nicoletta Mottola (Presidente del Consiglio degli Studenti e Rappresentante Studenti al CdA dell’ESU Molise), Manuel Petrucci (Rappresentante Studenti al Senato Accademico) e Marius Nicolae Popa (Rappresentante Studenti al Consiglio d’Amministrazione).

“Ci siamo confrontati su diversi aspetti della vita universitaria in Molise – il commento del Presidente Francesco Roberti – È stato un incontro indispensabile per mettere a fuoco alcuni temi, su cui la Regione Molise sta lavorando e lavorerà, al fine di implementare alcuni servizi per rendere più agevole la vita degli studenti universitari”.

I Rappresentanti degli Studenti hanno rivolto diverse richieste al Presidente Francesco Roberti e, come hanno sottolineato, “fiduciosi della collaborazione che si sta finalmente instaurando tra l’Unimol e la Regione Molise”.

Gli studenti, tra le altre richieste, per migliorare la qualità della vita degli studenti, auspicano un aumento di alloggi in residenze universitarie, il miglioramento del servizio ristorazione all’interno dei poli universitari, l’intervento della Regione Molise per aumentare il numero di studenti che possano percepire la borsa di studio.

Tra le richieste, quelle sul trasporto pubblico locale con l’auspicio del miglioramento, con abbonamenti a prezzi vantaggiosi, del servizio navetta, in particolare, per il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute con una implementazione delle corse serali, a Campobasso, da e per contrada Tappino, e anche da Isernia a Pesche.

Gli studenti hanno sottolineato, come, soprattutto a Campobasso, nonostante l’aumento del numero di studenti, l’organizzazione del servizio di trasporto pubblico sia rimasto invariato, anzi con una riduzione del numero di corse sulla linea 9, con tutti i disagi del caso, spesso viaggiando su mezzi vetusti e in condizioni di sovraffollamento. “Anche su questo si dovrà intervenire – ha ribadito il Presidente Roberti – perché non è possibile che una città come il capoluogo di regione non sia stata lungimirante in tema di trasporti, alla luce del fatto che il centro focale dell’Unimol sia Campobasso con tutte le sedi dislocate in diverse zone della città”.

“Le richieste dei Rappresentanti degli Studenti sono sacrosante – ha concluso il Presidente Francesco Roberti – Sin dall’inizio di questa legislatura stiamo lavorando a stretto contatto con l’Università degli Studi del Molise, perché la struttura accademica è una eccellenza della nostra regione e per la quale occorre prevedere le migliori condizioni di lavoro a beneficio di tutta la popolazione studentesca, residenti, pendolari, fuorisede, e di tutti gli addetti ai lavori”.