Regionali 2023, Gasparri (Forza Italia): “Presto in Molise per battere il territorio e vincere le elezioni con Francesco Roberti”

“Buon lavoro a Francesco Roberti, il nostro sindaco di Termoli, candidato del centrodestra per le elezioni regionali del Molise. Dico buon lavoro e non mi limito ovviamente a fare gli auguri per la salute perché ho potuto constatare che il ‘pit stop’ a cui ha dovuto sottoporsi non gli impedirà di affrontare, nel pieno delle sue energie, la campagna elettorale per le elezioni regionali del Molise nel ruolo di candidato della ampia coalizione di centrodestra che lo ha scelto come suo alfiere. Pertanto, ci vedremo nei prossimi giorni nel Molise per battere, Comune per Comune, il territorio e vincere le elezioni regionali con Francesco Roberti. In bocca al lupo a lui, a tutti i molisani e alla coalizione di centrodestra che è impegnata per il futuro di questa bella Regione italiana”. Così il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia