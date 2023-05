Distretto Lions 108 A, Stefano Maggiani del Lions Club Campobasso eletto II Vice Governatore

Si è concluso il XXVII° Congresso Distrettuale del Distretto Lions 108 A di Montesilvano dopo due giorni di lavori serrati all’insegna dell’Amicizia e del Servizio Lionistico, di bilanci e di programmazione per il nuovo anno sociale.

La giornata di domenica 7 maggio 2023, molto intensa, ha visto la sua conclusione con la Relazione ed il saluto del Governatore del distretto Lions 108 A, Francesca Ramicone, quindi, con l’elezione del Governatore per l’anno sociale 2023/2024, Marco Candela, del Lions Club Jesi, del I° Vice Governatore, Mario Bocaccini, del Lions Club Ravenna Host, e del II° Vice Governatore, Stefano Maggiani, del Lions Club Campobasso.

Quindi, il Lions Club Campobasso, e la Zona B della VII^ Circoscrizione, corrispondente al Molise, dopo 24 anni, quando fu eletto Goverantore Eolo Ruta, hanno di nuovo un Governatore molisano.

“L’elezione di Stefano Maggiani è il giusto risultato del suo lavoro Lionistico svolto su tutto il Distretto Lions 108 A in 21 anni, infatti, il risultato elettorale di ieri testimonia che i Lions della Romagna, delle Marche, dell’Abruzzo e ovviamente del Molise hanno voluto riconoscere il suo impegno. Come presidente del Lions Club Campobasso e suo padrino, sono particolarmente orgoglioso per il nostro Club, per la nostra Zona B e per l’affetto, l’amicizia e il riconoscimento di tutti i Lions del Distretto Lions che hanno voluto accompagnarlo e sostenerlo con questa elezione. Ciò che apprezziamo di Stefano è la sua Umanità, la sua correttezza e la sua dedizione al Servizio. I Lions sono una grande Famiglia e anche ieri lo hanno confermato, tutti ci siamo molto emozionati nel vedere come il primo atto sia stato il Fraterno abbraccio, sincero ed immediato, tra Stefano Maggiani, Mariusz Shimansky, del Lions Club Pescara Host, e Luigi Marcello, del Lions Club Vasto Adriatica Colonna, gli altri due validissimi candidati alla Carica di II Vice Governatore Distrettuale. La prima telefonata di Stefano è stata al nostro Socio decano Peppe Ruffo da cui Stefano si recherà per il doveroso abbraccio all’uomo che ha scritto di pugno la storia e l’archivio del Lions Club Campobasso e del Distretto Lions 108 A, ora messa punto da Lions speciali come Paolo Santelmo e Piero Uva. Per tutti noi il pomeriggio è stato un crescendo di emozioni per l’anno sociale che volge al termine, per i tanti ricordi che i Soci del Lions Club Campobasso, presenti per sostenere Stefano Maggiani, hanno condiviso tra loro. Non posso fare a meno di ringraziare il Governatore Francesca Ramicone, per quanto ha fatto in questo anno Lionistico con saggezza, stile e determinazione, la Presidente della Fondazione del Distretto Lions per la Solidarietà, Francesca Romana Vagnoni, per quanto ha realizzato con la Fondazione, tutti i PDG e gli Officers Distrettuali. E’ doveroso, da parte mia, ringraziare, oltre ai Soci Delegati, il Tesoriere Rosaria Trotta, il Resp. Inf. Gianmarco Iulietto ed i Soci giunti del Lions Club Campobasso giunti ieri mattina, Piero Colozza e Magda Katsoura, entrambi colonne storiche del Club, la Presidente in coming Raffaella Petti, il I° Vice Presidente Francesco De Bernardo, il Segretario e II° Vice Presidente, Alfredo Potito e la Socia Ilaria Coralbo. Concludo con un ringraziamento a tutti i Soci Lions del Distretto 108 A che hanno voluto riconoscere a Stefano Maggiani e al nostro Lions Club Campobasso la loro fiducia, in particolare alla presenza e al sostegno dei Lions Club Termoli Host, Termoli Tifernus, Isernia, Larino e Bojano, per una Zona che deve lavorare e servire in armonia ed unità come è avvenuto ieri, come ha detto Stefano se saremo uniti saremo forti”, Eugenio Astore, Presidente del Lions Club Campobasso.