Regionali 2023, la parola ai cittadini: alle 19 di oggi ha votato il 23,77% degli aventi diritto

23,77% è l’affluenza dei molisani ai seggi elettorali per le elezioni regionali.



Tre i candidati presidenti alla carica di Presidente del Molise, 270 gli aspiranti consiglieri regionali.

Seggi aperti da questa mattina fino a domani, 26 giugno, alle 15. A seguire lo spoglio per conoscere i risultati.

Tutti i candidati governatori hanno già espresso la loro preferenza nella giornata di oggi. Il primo è stato Francesco Roberti, che ha votato a Termoli, nella scuola ‘Principe di Piemonte’ al seggio 3.



Solo un’ora dopo è stata la volta del candidato presidente Roberto Gravina a Campobasso, al seggio 1 nella scuola ‘F. D’Ovidio’ di piazza della Repubblica.

Alle 16 è toccato anche al candidato presidente Emilio Izzo a Isernia, nella scuola Giovanni XXII.

393 le sezioni in tutta la regione, 327.805 i cittadini aventi diritto.

Come si vota

La legge elettorale prevede una sola circoscrizione che corrisponde all’intera Regione. Viene eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Le liste collegate al candidato vincitore ottengono almeno 12 seggi, mentre le liste degli sconfitti possono avere da un minimo di 6 ad un massimo di 8 seggi. Accedono alla ripartizione dei seggi le liste singole e le coalizioni collegate ad un candidato presidente che abbia ottenuto almeno l’8 per cento dei voti validi regionali.

Si può votare solo il candidato alla carica di presidente, tracciando un segno sul relativo rettangolo o simbolo: in tale caso il voto si estenderà a favore della lista singola o della coalizione delle liste collegate al candidato presidente.

Si può votare per un candidato presidente, tracciando un segno sul relativo rettangolo o simbolo e una delle liste ad esso collegate tracciando un segno sulla lista.

Si può votare solo per una lista e in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente ad essa collegato.

Se, infine, si vota per più liste collegate allo stesso candidato presidente, il voto è attribuito solo a quest’ultimo. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è considerato nullo.

Per la carica di consigliere, l’elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo nome e cognome (o solo il cognome) dei candidati compresi nella stessa lista: nel caso di espressione di due candidati, questi devono essere di genere diverso all’interno della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. Non si possono votare consiglieri appartenenti a due liste diverse: in questo caso le preferenze saranno annullate, ma sarà considerato valido il voto al presidente collegato.