Ritardi nei pagamenti per gli autisti ATM: martedì lavoratori e sindacati in presidio dinanzi la Prefettura di Campobasso

“Il trasporto pubblico gioca un ruolo fondamentale nella mobilità di molti cittadini del Molise e la sua operatività è cruciale per garantire un tessuto sociale ed economico sano. Invece, il persistente mancato pagamento degli stipendi da parte della società ATM SpA sta mettendo a repentaglio non solo il benessere finanziario dei dipendenti, ma anche la stabilità e l’efficienza del servizio stesso”. Lo affermano i sindacati dei trasporti in merito all’infinita vertenza Atm.

In una nota, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Autoferro e Faisa Cisal, fanno infatti sapere che proprio a causa dei ritardi nei pagamenti per i dipendenti ATM, martedì 19 dicembre, dalle 10 alle 12, hanno promosso un presidio dinanzi la prefettura di Campobasso, in piazza Gabriele Pepe.



“Con l’approssimarsi delle feste natalizie, – fanno sapere le organizzazioni sindacali – occorre evitare, nel modo più assoluto, che i dipendenti rimangano privi delle risorse necessarie a trascorrere delle serene festività. Non è assolutamente motivato un ritardo, considerate le puntuali e laute risorse erogate dalla Regione ed anche perché i ratei della tredicesima sono già inglobate nelle rimesse mensili della Regione. In più, ai dipendenti non è dato nemmeno sapere la data di quando potrà essere percepito lo stipendio e la tredicesima mensilità, visto la completa mancanza di avvisi”.