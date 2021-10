Serie C, Campobasso bloccato sul pari dai lucani del Picerno. Lupi avanti con un’autorete, pareggia Gerardi

CAMPOBASSO – AZ PICERNO 1-1

Campobasso (4-3-3): Raccichini 6,5, Fabriani 6, Menna 6,5, Dalmazzi 6,5, Vanzan 6 (29’ s.t. Pace 6), Nacci 6 (20’ s.t. Giunta 6), Tenkorang 6,5, Candellori 6,5, Liguori 6,5 (20’ s.t. Vitali 6), Parigi 5,5 (29’ s.t. Rossetti 6), Emmausso 6- (46’ s.t. De Biase s.v.). A disp.: Zamarion, Coco, Sbardella, Martino, Persia, Magri. All.: Cudini.

Az Picerno (4-4-2): Viscovo, Finizio, Ferrani, De Franco, Guerra, De Ciancio, Pitarresi, De Marco (15′ s.t. De Cristofaro), Ferreira Da Silva (26′ s.t. Carrà), Gerardi (35′ s.t. Coratella), Vivacqua (1′ st Terranova). A disp. Albertazzi, Vanacore, Allegretto, Alcides Dias, Dettori, Stasi, Viviani, Setola. All. Palo.

Reti: 16’ p.t. (aut.) Ferrani (P), 13’ s.t. Gerardi (P)

Arbitro: Scarpa di Collegno (Filip di Torino e Torraca di La Spezia). Quarto Ufficiale: Cardella di Torre del Greco.

Note: Ammoniti Nacci (C), Pitarresi, Guerra, De Ciancio, Terranova e Coratella (P); angoli 5-5; recupero: 2’+5’. Spettatori: 3000 circa di cui 50 da Picerno

Il Campobasso di mister Cudini, dopo la bellissima vittoria sull’ostico campo di Torre del Greco, era chiamato a confermarsi e dare una svolta sul campo amico, ma la gara contro il Picerno finisce in perfetta parità con un gol per tempo e con le due formazioni che si accontentano dividendosi la posta in palio. Novità di formazione per i padroni di casa con Cudini che decide per il turnover facendo scendere in campo Emmausso e Parigi dal primo minuto al posto di Vitali e Rossetti.

La cronaca – Il primo squillo è di marca Campobasso con un tiro dal limite di Liguori sul quale Viscovo si fa trovare pronto e respinge. I padroni di casa controllano bene gli avversari e si fanno rivedere al minuto 12 con un tiro dal limite di Emmausso sul quale Viscovo risponde presente.

Il Campobasso è in partita e ad ogni affondo sembra poter far male agli avversari.

Al 16’ arriva il meritato vantaggio dei lupi; su un insidioso cross al centro di Liguori, l’ex di turno Ferrani, nel tentativo di anticipare tutti, tocca la palla di quel poco che spiazza anche Viscovo con la sfera che finisce in fondo al sacco.

Alla mezz’ora per la prima volta si vedono gli ospiti in area rossoblu.

Al termine di un’azione rocambolesca, Vivacqua non riesce a ribadire in rete a pochi passi dalla linea di porta con Raccichini che si rifugia in calcio d’angolo.

La ripresa si apre con una pericolosa punizione del Picerno dal vertice dell’area sulla quale Raccichini si supera mandando la palla in corner con uno splendido colpo di reni; dagli sviluppi del calcio d’angolo arriva il pari dei lucani. Il cross dalla bandierina viene colpito di testa da De Ciancio, la palla finisce sui piedi di Gerardi che ribadisce in rete con un semplice tap-in.

Nel secondo tempo il Campobasso ha difficoltà a rendersi pericoloso e così mister Cudini cerca di dare maggiore verve in avanti inserendo Rossetti e Vitali.

Nella ripresa, però, l’unico tiro in porta dei rossoblu arriva solo all’89’ con Rossetti che cerca di concludere un veloce contropiede, ma Viscovo riesce a respingere l’insidioso diagonale del bomber rossoblu.

La partita scivola così fino al triplice fischio finale che decreta un pari che, per quanto visto in campo, sembra essere il risultato più giusto.

Un punto che serve solo a muovere la classifica e da martedì testa alla prossima trasferta in quel di Messina per continuare la striscia positiva della formazione rossoblù.

William Colasurdo