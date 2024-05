Prosiel Tour 2024, alla Elcom Distribuzione di Venafro incontro sulla transizione ecologica

Un appuntamento importante che ha avuto al centro del dibattito la transizione energetica dove una platea qualificata si è confrontata con altrettante figure di spicco di Prosiel e del Comitato Elettrotecnico Italiano. Venafro per un giorno è stata al centro di un interesse che va oltre l’aspetto specifico oggetto del seminario presso la Elcom Distribuzione.

E’ stata infatti, l’unica città molisana ad ospitare questi seminari che la Prosiel organizza in tutta l’Italia. Una prerogativa che è stata lo spunto per rimarcare, da parte del Sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, l’importanza che rivestono per l’immagine del Molise e in questo caso di Venafro, appuntamenti di rilievo nazionale come questo. Nei suoi saluti istituzionali, il Presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, si è soffermato anche sugli argomenti oggetto del dibattito, evidenziando che rientrano a pieno titolo nei finanziamenti del Pnnr di cui anche il Molise ne beneficia attraverso progetti in itinere.

E’ stato presente anche l’Assessore Regionale Michele Iorio. “Un focus importante sulla normativa che apre nuovi scenari nel panorama energetico nazionale, questo di oggi qui a Venafro”, ha rimarcato Nicandro Scarabeo, Amministratore della Elcom Distribuzione, nel suo intervento di apertura del simposio, dove hanno partecipato numerosi professionisti nel settore della sicurezza e dove si è evidenziato anche il ruolo delle normative nel plasmare e interpretare il processo di transizione verso una società più ecologica ed energetica.