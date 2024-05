Pallavolo serie B, la Spike Devils Campobasso batte al tie-break il Grottaglie

ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO – VOLLEY CLUB GROTTAGLIE 3-2 (25/22, 20/25, 25/20, 24/26, 15/7)

CAMPOBASSO: Minuti 5, Zanettin 38, Pacelli 11, Diana 7, Zanni 3, Rescignano 15, Santucci (L); Ferrari L. 1, Masotti, Del Fra. Ne: Sulmona, Ceccato, Calcutta e Mottola (L2). All.: Maniscalco.

GROTTAGLIE: Fiore 13, Giosa 5, Cazzaniga 24, Tasholli 12, Antonazzo 5, Latorre 2, De Sarlo (L); Caiaffa 8. Ne: Di Castri, Alabrese, Di Felice, Argentino, Russo e Susco (L2). All.: Giosa.

ARBITRI: Argirò (Bologna) e Foppoli (Milano).

NOTE: cartellino giallo (proteste) sul 18-16 del quarto set per Latorre (Grottaglie). Durata set: 32’, 28’, 30’, 33’ e 14’. Campobasso: battute vincenti 9, battute sbagliate 17, muri 11, seconda linea 19, errori 11. Grottaglie: bv 3, bs 13, m 10, sl 16, e 16.

Una battaglia di opposti che premia l’italo-venezuelano dei rossoblù Ivan Zanettin, che esce nettamente trionfatore dal confronto con Cazzaniga (24 punti sì, ma anche quattro servizi sbagliati e dieci errori diretti in attacco), forte di ben 38 punti di cui trendadue in attacco – quindici dei quali da seconda linea – uniti a ben sei ace.

Gli EnergyTime Spike Devils Campobasso fanno loro il match altalena contro il Grottaglie ed hanno la possibilità, vincendo – con qualsiasi risultato – sabato al PalaCalafiore di Reggio Calabria di salire in A3, potendo essere pienamente artefici del proprio destino.

Il match del PalaIpia è di quelli molto intensi con un primo set in cui i rossoblù, con Zanettin ed il servizio, mandano in tilt la ricezione dei pugliesi che devono sostituire Tasholli con Caiaffa. I rossoblù si impongono a 22, ma non riescono a dare continuità nel secondo set in cui è Cazzaniga a tirare fuori dalle secche gli jonici.

Nel terzo parziale, però, i rossoblù riescono ad essere più performanti. Rescignano e Pacelli si fanno sentire all’ala, Diana e Minuti toccano tanto a muro con Zanni che arma il braccio pesante di Zanettin, capace di fare male alla seconda linea ospite.

Anche il quarto parziale pare incamminarsi su questa falsariga (subito 10-7), poi il player manager di Grottaglie Giosa toglie Cazzaniga con i pugliesi si riavvicinano. I rossoblù fuggono di nuovo (17-14), ma è l’ex Fenice Fiore a riportare sotto gli ospiti che hanno anche due set point (22-24) e poi si impongono ai vantaggi (24-26).

Si va al tie-break dove si assiste ad un monologo campobassano 5-1, poi 8-3 al cambio di campo, quindi 13-7. E sono alla fine due errori ospiti (un pallone da posto quattro di Cazzaniga ed un attacco da due di Fiore, entrambi abbondantemente out) a condannare i pugliesi alla sconfitta nel parziale (15-7) e, complessivamente, nella contesa (3-2).

Motivo di soddisfazione, nel complesso, per il tecnico Mariano Maniscalco al termine: «Il quarto set è stato il vero passaggio a vuoto di questa partita perché non solo avevamo un margine di vantaggio, meritato sino a quel momento. Loro avevano anche cambiato opposto con Cazzaniga in molti tratti infermabile, ma in quella fase costretto necessariamente a rifiatare. Noi non abbiamo sfruttato a tutti gli effetti quella situazione anche perché Tasholli ha fatto bene, ma alcune situazioni potevamo farle meglio. Però, al di là di tutto, ad emergere è il buono di quanto fatto perché vincere questa gara era fondamentale con qualsiasi punteggio. Non dovevamo farli festeggiare a casa nostra, questo era l’obiettivo. Si è chiuso così un primo tempo, ora ci sarà una ripresa fuori casa».

«A Reggio Calabria basta un successo – prosegue – ma è comunque una partita fuori casa, è tosta. Abbiamo creato i presupposti per vincerla. Ma dobbiamo recuperare, resettare e giocare questa partita».

Poi, sulla performance di Zanettin, chiosa: «È un elemento di rilievo. Sta facendo la differenza. Ma c’è ancora una gara e servirà un’altra performance di questo tipo da parte sua, ma anche di tutta la squadra perché se realizza così tante azioni vincenti è merito suo, ma anche di tutta la squadra che gli consente di esprimersi a questi livelli».

Parole che, ora, accompagneranno l’avvicinamento alla contesa di sabato (con primo servizio alle ore 19) al PalaCalafiore. In terra reggina, i rossoblù potranno giocarsi una piccola grande fetta di storia.