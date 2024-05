Campionati Nazionali Universitari 2024, chiusa la quarta giornata di gare

Si è chiusa la quarta giornata dei campionati nazionali universitari 2024 organizzati da Unimol e Cus Molise. Non sono mancate emozioni e spettacolo in ogni disciplina. Vediamo nel dettaglio come è andata.

Basket – Prima giornata del tabellone eliminatorio sul fronte cestistico con otto gare tra i quattro gironi della competizione.

Nel girone A, il Cus Milano supera 123-50 il Cus Tor Vergata. Nel B il Cus Lecce si impone 90-76 sul Cus Genova e fa festa anche il Cus Modena che ha la meglio 92-76 sul Cus Bari.

Nel raggruppamento C affermazione di venti del Cus Bologna sul Cus Trieste (76-56). Nel D, infine, centello del Cus Torino sul Cus Brescia (103-74) con Parma che, invece, va a segno sul Cus Pisa (80-69).

Calcio – Calcio – Sul campo A seconda affermazione consecutiva per il Cus Lecce che si impone 4-0 il Cus Cassino grazie alle marcature di Alemanni Gallo (autore di una doppietta e Carrozzo. Nell’altra sfida di giornata il Cus Palermo ha battuto 4-2 il Tor Vergata.

Sul campo B il Cus Cosenza trova le semifinali della manifestazione vincendo 6-0 contro il Cus Catania grazie alle doppiette di Misuri e Pisani e alle reti di Riconosciuto e Niccolò Aiello. Per i calabresi seconda sfida senza marcature al passivo.

Nel gruppo C grande spettacolo nel confronto tra Cus Mo.Re-Cus Parma. Sono serviti i calci di rigore per decretare la squadra vincitrice. Nei tempi regolamentari il match è terminato 2-2 con le reti del Cus Mo.Re. realizzate da Zito e Masoch mentre per il Parma c’è stata la doppietta di Sala. Dopo i tiri dal dischetti il Cus Parma si è imposto 4-2. Vittoria anche per il Cus L’Aquila sul Cus Urbino 4-3 dopo i tiri dagli undici metri. I tempi regolamentari sono terminati 1-1 con le reti di Paiola per l’Aquila e Bora per Urbino.

Sono stati necessari i calci di rigore anche nel match del raggruppamento D tra Cus Cagliari e Cus Camerino terminata 2-2 al novantesimo (con la rete del pareggio cagliaritano arrivata in extratime) con timbri isolani di Piroddi e Camba, doppietta di Calafiori per i marchigiani. Dagli undici metri è più preciso il Cus Cagliari che si impone 7-6. Vittoria anche per il Cus Molise 4-2 sul Cus Sassari.

Calcio a 5. Mattinata densa di emozioni ed equilibrio per le due sfide ospitate sul parquet del PalaUnimol. Nel girone A per Udine l’esordio è stato poco felice con la sconfitta per 7-5 contro il Cus Modena Reggio Emilia. Friulani sotto anche di quattro (5-1) prima di riavvicinarsi sino al meno due grazie al gioco a cinque.

Nella seconda gara, riscatto emiliano grazie al Cus Parma, che ha estromesso definitivamente dalla competizione il Cus Salerno. Avanti 2-1 all’intervallo, con quattro gol in successione in avvio di ripresa i parmensi hanno chiuso i conti (7-1 il punteggio al 40’), proiettandosi sulla decisiva sfida di domani, per il girone B, contro il Cus Camerino. Nel pomeriggio per il gruppo A il Cus Catania si è imposto in rimonta 4-2 sul Cus L’Aquila mentre per il girone D il Cus Torino si è imposto 2-1 su Pisa costringendo di fatto i toscani a salutare la competizione.

Tennis – Giornata intensa sui tre campi in terra battuta dell’At Campobasso. Per l’alfiere del Cus Molise Martina Coghi, nel novero del tabellone di singolare femminile, eliminazione subito con un secco 6-0, 6-0 da Eleonora Sabrina Leva. A far da contrattare il successo del compagno di selezione Luca Scelzi impostosi in due set su Riccardo Fava con un periodico 6-1.

Sempre dai campi in terra battuta del circolo del capoluogo di regione, nel singolare maschile, si sono succeduti i successi di Umberto Montruccoli (6-4, 6-0 su Andrea Zocca) e di Mario Minculco (periodico 6-2 su Cesare Borgatelli). Il Cus Molise, dopo Scelzi, riesce a sorridere anche con Vittorio Berzo che si impone in tre parziali con punteggio di 7-5, 6-7, 6-2 su Filippo Geminiani. E brinda, peraltro, anche al femminile con Giulia Marianna Vetta che ha la meglio in due set su Sofia Pasquetto con parziali di 7-5, 6-3. Berzo, poi, ha vinto – per assenza del suo avversario di giornata Luca Cominassi, causa problemi fisici – anche il match successivo che gli ha consentito l’accesso al tabellone intermedio.

Volley – Complessivamente, sono stati ben venti i match succedutisi nello scenario di Villa De Capoa. Le gare odierne hanno stabilito le squadre che domani andranno ad affrontarsi nei quarti di finale sia per il tabellone maschile che per quello femminile. In previsione c’è un’altra giornata di grandi emozioni.

Scherma – Assalti all’ultima stoccata e grande qualità nell’intreccio. La scherma sale subito sul proscenio dei Cnu 2024 griffati Molise ed organizzati, in tandem, da Cus Molise ed Università degli Studi del Molise. Regno dell’evento il PalaSabetta di Termoli con un’arma al giorno protagonista, da qui a giovedì. Ad aprire le danze c’erano gli spadisti con 47 protagonisti (25 al maschile e 22 al femminile) ed i Cus

Sul primo fronte ad imporsi è stato Vincenzo Chiarolanza del Cus Napoli che, in finale, ha avuto la meglio su Nicolò Bonaga del Cus Roma. A salire sul podio anche Francesco Ferraioli del Cus Piemonte Orientale che ha condiviso il bronzo con Mauro Scarsi del Cus Roma.

Al femminile, invece, il successo ha arriso a Chiara De Piccoli del Cus Torino che ha preceduto Sara Della Cioppa del Cus Milano. Terza posizione ex aequo per Emilia Rossatti del Cus Ferrara e Margherita Baratta del Cus Genova.