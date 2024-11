Serie C, il Campobasso cala il tris alla Lucchese, torna al successo e allunga la serie positiva

CAMPOBASSO – LUCCHESE 3-0

Campobasso: F. Forte, Mondonico, Di Nardo (74′ Spalluto), Baldassin (74′ Serra), Pierno, Morelli, Pellitteri (66′ Bigonzoni), Calabrese, D’Angelo (66′ Prezioso), Mancini, Di Stefano (66′ R. Forte). A disp. Guadagno, Haveri, Celesia, Scorza, Lombari, Bosisio. All. Piero Braglia.

Lucchese: Palmisani, Dumbravanu, Ndiaye (46′ Djibril), Quirini, Nana (41′ Coletta), Cartano, Antoni (76′ Visconti), Catanese, Sabbione (37′ Frison), Saporiti, Costantini (76′ Selvini). A disp. Coletta, Tumbarello, Magnaghi, Fazzi, Sasanelli, Botrini, Gemignani, Leone. All. Giorgio Gorgone.

Reti: 27′ D’Angelo, 42′ rig. e 62′ Di Nardo.

Note: espulso al 38′ il portiere della Lucchese, Palmisani, per fallo a gioco fermo su Di Stefano; ammonito Frison; recupero 4′ pt, 3′ st; spettatori cinquemila circa.

Arbitro: Mattia Drigo della sezione di Portogruaro (Giuseppe Romaniello di Napoli – Bruno Galigani di Sondrio).

Quarto Ufficiale: Ciro Araldi della sezione di Lanciano.

Il Campobasso, dopo due pareggi, torna al successo contro la Lucchese nel match valevole per la 13^ giornata del girone B di serie C in un pomeriggio primaverile caratterizzato dai quasi cinquemila spettatori presenti allo Stadio ‘Antonio Molinari’. Un centinaio i supporter provenienti da Lucca.

I rossoblù vincono 3-0, grazie alle reti, nel primo tempo, di D’Angelo e Di Nardo su calcio di rigore e al tris ancora di Di Nardo nella seconda frazione di gioco.

I lupi di mister Braglia si presentano al cospetto della Lucchese forti di otto risultati utili consecutivi con quattro successi e altrettanti pareggi, due dei quali contro Sestri Levante e Ascoli nelle ultime uscite; mentre, i toscani, allenati da Giorgio Gorgone (storico vice di Roberto Stellone al Frosinone, Bari, Palermo, Ascoli e Arezzo) con cinque pareggi nelle ultime sette uscite e con all’attivo, nelle prime dodici gare di campionato, soltanto due vittorie, entrambe lontano da Lucca.

Al quarto d’ora la prima occasione degna di nota: la punizione della Lucchese, calciata da Saporiti, è parata da Francesco Forte in due tempi.

Al minuto 27, al primo vero affondo, il Campobasso passa in vantaggio. Palla filtrante dalle retrovie, che trova spiazzata l’intera retroguardia rossonera, la palla arriva a Sonny D’Angelo, il quale, a tu per tu, con l’estremo difensore Palmisani non fallisce l’appuntamento con il gol. Diagonale chirurgico e 1-0 per i lupi.

Un giro di lancette più tardi è ancora Campobasso. Di Stefano, dai venti metri, lascia partire un rasoterra, che lambisce il palo della porta toscana. Brivido per la Lucchese.

Al minuto 38 cross al centro dell’area di rigore del Campobasso, Palmisano anticipa Di Stefano. L’estremo difensore toscano si libera del pallone, facendo ripartire la Lucchese, ma compie un’ingenuità da categorie regionali. Il portiere rossonero sgambetta Di Stefano davanti all’attento sguardo del direttore di gara, Mattia Drigo della sezione di Portogruaro, il quale estrae il cartellino rosso e sanziona il fallo con il penalty.

Dal dischetto va Di Nardo, che mette a segno il 2-0 in favore del Campobasso.

La reazione della Lucchese si registra all’ultimo secondo dei quattro minuti di recupero concessi dal fischietto di Portogruaro. Una mischia nell’area piccola, risolta da Francesco Forte che fa sua la sfera di gioco.

La ripresa si apre col Campobasso in avanti e col primo squillo che giunge al 49′. Pellitteri prova un rasoterra dal vertice dell’area di rigore: sfera bloccata da Coletta.

La Lucchese prova a reagire, ma la difesa del Campobasso fa buona guardia.

Il tris rossoblù arriva al minuto 62. Ancora un lancio dalle retrovie, Di Nardo è il più lesto in area di rigore. Agguanta il pallone, se lo aggiusta e dal limite dell’area piccola lascia partire il rasoterra che vale il 3-0 e la doppietta personale.

All’82’ si vede anche la Lucchese con una conclusione da distanza ravvicinata di Selvini, che viene respinta da Forte.

All’87’ è Prezioso a spedire sul fondo dal vertice destro dell’area di rigore.

Il Campobasso vince 3-0 contro la Lucchese e, dopo tredici incontri di campionato, è al quinto posto, in corsa per consolidare un posto nelle zone importanti della graduatoria.

La squadra di Braglia tornerà in campo domenica 10 novembre, alle ore 15, sul campo del Carpi, nobile decaduta dopo i fasti della serie A della stagione 2015/2016.