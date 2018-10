Calcio a 5 serie B, la Chaminade Campobasso fa l’esordio in campionato contro il Cus Ancona

La Chaminade Campobasso fa il suo esordio stagionale in campionato al ‘PalaSelvaPiana’ alle ore 16 di domani, sabato 6 ottobre 2018, quando nel capoluogo molisano arriverà il Cus Ancona. L’attesa è terminata e per i tifosi rossoblù ricomincia tra le mura amiche la nuova avventura nel girone D di serie B.

Sarà una stagione diversa dalle altre, sia per la squadra, rinnovata rispetto all’ultima stagione, sia per le nuove squadre che si andranno ad affrontare. Dopo tre anni in cui la Chaminade Campobasso ha giocato contro squadre abruzzesi, pugliesi e lucane, da quest’anno, insieme al team del capoluogo molisano e agli abruzzesi del Real Dem, ci saranno club marchigiani, umbri e romagnoli. Un nuovo ambiente e nuovi avversari: ingredienti che rendono la stagione ancor più affascinante.

“La Chaminade Campobasso ha attraversato una settimana positiva dopo pareggio di Coppa Italia – ha affermato coach Paolo Pizzuto – È ancora un po’ indietro con l’inserimento dei nuovi, ma può contare su entusiasmo e freschezza del team. Decisivo sarà l’apporto dei più esperti. Mi sono un po’ informato sul Cus Ancona. È una squadra ben attrezzata, ma è sempre da verificare sul campo. In Coppa Italia ha perso contro il Real Dem. Ci teniamo a fare una bella prestazione e far divertire il pubblico del ‘PalaSelvaPiana’. Il pubblico rossoblù sarà fondamentale nel match inaugurale del campionato”.

Non sarà del match Leo Melfi, il quale sta lavorando per rientrare al più presto in gruppo.

Il match sarà diretto da Gianluca Zuzolo della sezione di Caserta e Raffaele Colucci di Frattamaggiore. Cronometrista Giuseppe Del Rosso della sezione di Campobasso.

Per i non abbonati, costo del biglietto quattro euro; tre euro il ridotto, riservato per Over 65 e donne.

Il programma della 1^ giornata del girone D di serie B: Buldog Lucrezia – Real Dem; Chaminade Campobasso – Cus Ancona; Chieti – Ascoli Piceno; Eta Beta Football – Cln Cus Molise; Faventia – Gubbio C5; Gatch Perugia – C5 Corinaldo.