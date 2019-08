Calcio a 5 serie A2, Cln Cus Molise inserito nel girone C con team pugliesi, calabresi e siciliani

La Divisione Calcio a 5 ha ufficializzato i gironi di serie A2 per la stagione 2019-2020. Sarà il raggruppamento C (con sei pugliesi, quattro calabresi e tre siciliane) ad ospitare il Circolo La Nebbia Cus Molise nella sua prima avventura tra i grandi del futsal.

Un girone sicuramente difficile vista la qualità delle squadre presenti nel quale la formazione guidata da Marco Sanginario cercherà di raggiungere la permanenza nella categoria. “E’ un bel girone – sottolinea il trainer – un girone di ferro con tutte squadre ben attrezzate e di grossa tradizione di futsal. Onestamente anche gli altri raggruppamenti sono competitivi essendo un torneo di A2. Credo, però, che al di là di tutto, dobbiamo pensare prima a noi stessi e a raggiungere la salvezza. Va bene così, scopriremo anche nuovi impianti sportivi, compresi quelli siciliani e cercheremo di fare il massimo in ogni partita”.

Dando uno sguardo a quelle che sono le formazioni inserite nel girone C, quali possono essere a suo avviso le favorite per la vittoria finale? “Parliamo di squadre ben attrezzate ma da quello che sto vedendo Atletico Cassano e Real Rogit potrebbero essere le favorite per la vittoria finale. Presto, però, per fare pronostici oggi. Aspettiamo la chiusura del mercato per capire realmente quali saranno le potenzialità in campo delle varie formazioni. Sicuramente, ripeto, ci aspetta un campionato lungo e difficile nel quale dovremo cercare, soprattutto di fronte al pubblico amico, di fare punti per mantenere la categoria”.

Il Cln Cus Molise si ritroverà in sede al Palaunimol il 26 agosto per l’inizio della preparazione.

Il girone C di A2 – Atletico Cassano, Barletta, Real Rogit, Sammichele, Virtus Rutigliano, Magic Crati, Calcio a 5 Manfredonia, Futsal Polistena, Cln Cus Molise, Cataforio, Futsal Bisceglie, Futsal Regalbuto, Real Cefalù, Assoporto Melilli.