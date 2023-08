Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise al via in trasferta in Calabria. Prima casalinga contro il Canosa

Partirà in trasferta la stagione sportiva del Circolo La Nebbia Cus Molise. Venerdì 29 settembre 2023 i rossoblù di mister Marco Sanginario debutteranno in serie A2 élite nella lontana Calabria sul campo della Polisportiva Futura (che disputa le sue gare interne il venerdì alle 19,30). Al Palattinà di Lazzaro (frazione del Comune di Motta San Giovanni), contro Honorio e compagni saranno in palio i primi tre punti della stagione 2023-24.

L’esordio al Palaunimol ci sarà il 14 ottobre, quando a Campobasso arriverà il Canosa del tecnico molisano Gianluigi Tavone e dell’ex di turno, il pivot venafrano Carlo La Bella, per un match che sarà dal sapore speciale. Capitan Di Stefano e compagni torneranno a giocare lontano da casa sette giorni dopo sul campo della Roma calcio a 5.

Il turno di riposo per il team del presidente Dell’Omo, ci sarà alla settima giornata (andata 11 novembre 2023, ritorno 24 febbraio 2024).

L’ultima gara di regular season (andata 30 dicembre 2023, ritorno 27 aprile 2024) vedrà il Cus Molise incrociare il Futsal Cesena con la prima sfida a Campobasso. Il nuovo anno si aprirà nel giorno dell’Epifania con la prima gara del girone di ritorno, in casa contro la Futura.

Il commento del tecnico – “Sarà una stagione intensa per noi – spiega il trainer Sanginario – ci apprestiamo ad affrontare una categoria nuova, un campionato difficile dall’elevata qualità. Sarà bello mettersi alla prova e confrontarsi con avversarie di spessore. Insieme alla società abbiamo operato bene sul mercato e ci faremo trovare pronti. Come abbiamo sempre fatto in questi anni lavoreremo sodo, con grinta ed entusiasmo, per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Squadra al lavoro – In vista del lungo e impegnativo cammino che la attende, la squadra del capoluogo comincerà a sudare lunedì 28 agosto al Palaunimol agli ordini di mister Sanginario e del suo staff per arrivare nelle migliori condizioni possibili agli appuntamenti ufficiali della stagione. Durante la preparazione i rossoblù avranno modo di mettere benzina nelle gambe, cementare il gruppo e affinare i meccanismi di gioco.

Prima dell’inizio del campionato saranno tre i test amichevoli: il 9 settembre contro il Manfredonia al Palaunimol, il 16 settembre sul campo del Napoli Futsal compagine di serie A e il 23 settembre, in casa contro la Tombesi dell’ex Jonathan Debetio.