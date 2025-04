Pallacanestro serie A1, in un’Arena da tutto esaurito gara3 della semifinale scudetto Magnolia Campobasso contro Reyer Venezia

La gara mediana della serie di semifinale con un punteggio tra le contendenti in perfetta parità per confronti vinti. La terza sfida della serie di semifinale tra La Molisana Magnolia Campobasso e le campionesse in carica dell’Umana Reyer Venezia porta la prospettiva della serie in Molise nello scenario dell’Arena con due gare nell’arco di 48 ore (la successiva sarà venerdì sera sempre con palla a due alle ore 20.30).

Per i #fioridacciaio così come per le lagunari, di fronte, ci sarà una sfida che potrebbe portare con sé un’inerzia se non decisiva, perlomeno rilevante, sul percorso.

ENTUSIASMO CONTAGIOSO Con tutto il gruppo a disposizione, il coach dei #fioridacciaio Mimmo Sabatelli potrà far affidamento sull’entusiasmo figlio dell’exploit di venerdì scorso al Taliercio.

«Arriviamo al match – argomenta il trainer rossoblù – con l’entusiasmo del successo in gara due, affermazione dal significato molto rilevante, sinonimo di una squadra che vuol continuare a sognare e proseguire in questo percorso virtuoso. Dentro, però, c’è la forte consapevolezza che, davanti a noi, avremo un’altra battaglia, una gara in cui sarà determinante commettere meno errori possibili per provare a vincere un altro match».

ARENA SOLD OUT E TELEVISIVA Intorno a sé le magnolie avranno un’Arena pronta a far emergere la passione della tifoseria rossoblù, riempiendosi di colore (e calore) per quello che, sin dalla vigilia, si annuncia come un ‘tutto esaurito’. Non solo, il match avrà anche la ribalta della diretta televisiva su RaiSport (sia sul canale 58 del digitale terrestre che, al di fuori dell’Italia, in Europa ed anche in altre aree continentali, grazie al satellite).

«Sarà un bel momento per il movimento, ma anche e soprattutto per la nostra giovane storia. Avere l’impianto con tanto pubblico sugli spalti e la ribalta della diretta televisiva rappresenta un momento significativo nella nostra giovane storia, ma anche una bella vetrina per il movimento», riconosce il tecnico.

ASPETTI COMPLESSIVI Per le magnolie, tra l’altro, il poter giocare in casa sarà anche occasione di avere il sostegno degli aficionados nei momenti chiave della contesa.

«Indubbiamente – aggiunge Sabatelli – giocare in casa sarà uno stimolo ulteriore, ma indipendentemente dal contesto, occorrerà dare qualcosa in più perché di fronte ci sarà una squadra che farà di tutto per difendere lo scudetto».

DETTAGLI TATTICI Nello specifico, per il tecnico, a livello complessivo «occorrerà difendere come fatto in gara due, limitando gli errori, che ci sono costati caro in gara uno. Sul fronte offensivo, sarà determinante giocare di squadra, anche perché di fronte avremo avversarie esperte e di rilievo, motivo per cui trovare le giuste soluzioni sarà determinante».

ULTERIORI PARTICOLARI Con palla a due alle ore 20.30 nel penultimo mercoledì di aprile, il match – che avrà la ribalta della diretta televisiva su RaiSport – sarà diretto da una terna composta dal fiorentino Gian Lorenzo Miniati, dal goriziano Nicholas Pellacani e dal triestino Matteo Roiaz. Prima della palla a due, peraltro, previsto un minuto di raccoglimento in memoria di Papa Francesco.