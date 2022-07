La comunità di Jelsi pronta per la Festa del Grano in onore di Sant’Anna

A Jelsi è tutto pronto per la 217^ edizione della Festa del Grano in onore di Sant’Anna. Il momento più importante della Festa sarà la Sfilata Processionale dei Carri e delle Traglie, martedì 26 luglio, dalle ore 10,30, subito dopo la Santa Messa, in programma alle ore 9,30.

La sfilata processionale sarà animata da tanti gruppi: la Banda musicale “Di Maria” di Gambatesa, i gruppi folkloristici “Zig Zaghini” di San Giovanni in Galdo e “Giuseppe Moffa” di Riccia. Inoltre, durante la sfilata vi sarà la distribuzione oblativa del “Pane di Sant’Anna” e si terrà il workshop fotografico “Sant’Anna e dintorni” a cura della Pro Loco di Jelsi, a cui sono invitati a partecipare tutti gli amanti della fotografia, professionisti e non. Nel pomeriggio dalle 18.30 la Processione di ritorno dalla Cappella dell’Annunziata alla Chiesa Madre, la Santa Messa e le manifestazioni previste per il progetto del “Borgo del Pane” promosso dalla Presidenza . In serata, dalle ore 22.00, il concerto di “Clementino”, a seguire lo straordinario spettacolo pirotecnico e il Dj set “The Twerkaholics//Donpero Voice Nesho.

Anche quest’anno il progetto della Festa del Grano in onore di Sant’Anna è stato cofinanziato con risorse FSC – Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Molise.

In paese già da diverse settimane, si respira aria di festa, nei tanti cantieri del grano, i carri e le traglie sono ormai alle ultime rifiniture, ogni angolo del centro abitato è addobbato e abbellito da km di trecce di grano.

In questi giorni, dopo mesi di lavoro, passione e devozione per Sant’Anna, si raccolgono i frutti di una tradizione che migliora di anno in anno, che riesce sempre a stupire i tanti visitatori. Dal 22 luglio sono partite le serate di festa che porteranno fino all’evento clou di martedì 26 luglio, per il quale, l’amministrazione comunale, in accordo con il Comitato organizzatore, Associazione APS “Comitato Sant’Anna” e la locale stazione dei Carabinieri, ha potenziato e rafforzato il piano dell’ordine pubblico e della viabilità.

Per tutti i turisti che arriveranno in paese sono stati predisposti due parcheggi principali: il primo al campo sportivo per chi proviene da Campobasso, il secondo nei pressi dell’Aia di Sant’Anna per chi proviene da Riccia/Foggia. Per gli spostamenti dai parcheggi e fino al centro abitato è stato attivato e potenziato il servizio navetta che sarà disponibile al mattino dalle 8 alle 15, e in serata dalle 20 fino alle 2.00. Sono stati predisposti, inoltre, un parcheggio destinato alle persone disabili e altri parcheggi nelle immediate vicinanze del centro abitato. Tutti i parcheggi allestiti, anche se non custoditi, saranno illuminati durante le ore serali per permettere a tutti di godere a pieno della festa. Sono stati potenziati ulteriormente anche il servizio di ordine pubblico e i servizi igienici pubblici.

Come ogni anno, sono attesi a Jelsi tanti turisti, che potranno visitare il MuFeG, museo di Comunità della Festa del Grano e le altre bellezze del centro fortorino.

Nel ringraziare tutti coloro che in qualsiasi modo hanno contribuito alla realizzazione e alla preparazione della manifestazione, il Comune di Jelsi invita a rispettare le ordinanze predisposte e le regole di sicurezza, per evitare l’incorrere di problemi e incidenti.

Si può prendere visione della planimetria del piano di sicurezza allegata.

Per chiedere ulteriori informazioni si può utilizzare l’indirizzo mail: ufficiotecnico@comune.jelsi.cb.it e sindaco@comune.jelsi.cb.it, sulla pagina Facebook del Comune di Jelsi o chiamando il numero 0874710134, scegliendo gli interni dell’ufficio tecnico (3-4-5).

Per le informazioni legate ai festeggiamenti si possono consultare i profili social della Festa del Grano di Jelsi e del Museo MuFeg oltre che i siti: http://www.festadelgranojelsi.it/ e http://www.mufeg.it/.