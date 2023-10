Bando Asrem per giornalisti, soddisfazione da parte dell’Ordine regionale

“È importante continuare a investire nel giornalismo ed è altrettanto importante continuare ad assumere per concorso: per questo, come rappresentanti dell’Ordine dei Giornalisti, ringraziano l’Azienda sanitaria regionale del Molise per l’avviso riguardante l’assunzione a tempo determinato (12 mesi rinnovabili) di uno specialista della comunicazione istituzionale”.

A parlare il presidente dell’Odg Molise, Vincenzo Cimino e il vice presidente Cosimo Santimone che in una nota hanno ringraziato I’Asrem per l’interesse mostrato nella ricerca di un giornalista iscritto all’Albo.

L’avviso, per titoli e colloquio, è stato pubblicato sull’Albo pretorio. La figura professionale sarà chiamata gestire e coordinare i processi di comunicazione esterna e interna in relazione ai fabbisogni dell’utenza e agli obiettivi dell’Azienda e definirà le procedure interne per la comunicazione istituzionale.

Tra i requisiti richiesti, il possesso di diploma di laurea e l’iscrizione all’Albo nazionale dei Giornalisti, elenco professionisti o pubblicisti.

“Nella stesura del bando – continua la nota a firma di Cimino e Santimone – è chiaro il segno di una sensibilità sempre maggiore nei confronti della nostra categoria, soprattutto in un periodo storico in cui spesso l’informazione e la comunicazione sono affidate a figure che nulla hanno a che fare con la professione giornaIistica. Con l’avvento del multimedialee del digitale si è assistito ad un cambiamento epocale, che ha comportato una moltiplicazione delle possibilità di produzione e ricezione delle informazioni, ma anche la possibilità di imbattersi in notizie che non rispettano la veridicità dei fatti; per questo riteniamo che sia assolutamente importante e strategico il ruolo dell’informazione e dei giornalisti, sempre disponibili al dialogo, pronti a veicolare con serietà e professionailtà una corretta informazione”.

“In passato abbiamo chiesto più volte all’Asrem – concludono Cimino e Santimone – di affidare il compito ad un giornalista iscritto all’albo che, anche grazie alle regole deontologiche, garantisce la terzietà e la professionalità per questo ringraziamo ancora una volta l’Azienda sanitaria regionale per la sensibilità mostrata nei confronti della n9stra categoria”.