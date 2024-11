Bojano e Portocannone: sospensione flusso idrico per lavori straordinari

La Grim fa sapere ai residenti del Comune di Bojano che, a causa di interventi di manutenzione straordinaria sulla linea idrica “Iseretta”, sarà necessaria l’interruzione temporanea della fornitura d’acqua diretta al serbatoio San Michele. La sospensione, prevista dalle ore 08:30 alle ore 10:30 del giorno 16 novembre 2024, potrà comportare disagi nelle aree urbane di Sant’Antonio Abate e Rio Freddo.

Qualsiasi variazione dell’orario indicato verrà comunicata tempestivamente dalla GRIM attraverso la stampa locale, e il gruppo WhatsApp comunale “Bojano Informa”.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare il numero di assistenza h24: 0874 1919702.

In aggiunta, a Portocannone l’azienda ASR Molise Acque ha programmato un intervento urgente di sostituzione di una saracinesca by-pass, che richiederà la sospensione del flusso idrico in entrata e in uscita dal serbatoio pensile. La sospensione avverrà dalle ore 9:00 alle ore 13:00 del giorno 15 novembre 2024. Si raccomanda agli utenti di adottare le misure necessarie per far fronte alla temporanea mancanza di approvvigionamento idrico durante le ore di sospensione.

Anche in questo caso, per qualsiasi informazione o esigenza, GRIM Scarl resta a disposizione della cittadinanza al numero sopra indicato, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.