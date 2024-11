Pattinaggio Campobasso, le atlete Storto, Sammartino e Pilone convocate al collegiale FISR di Pescara

Sara Storto, Chiara Sammartino e Valeria Pilone hanno partecipato all’allenamento collegiale per la categoria allievi, maschile e femminile, che si è svolto al Pattinodromo “ex Gesuiti” di Pescara.

Le tre atlete del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso sono state convocate dal Commissario Tecnico della Federazione Italiana Sport Rotellistici, Massimiliano Presti, per una seduta di allenamento riservata ai soli atleti che nel corso del 2024 hanno preso parte ad almeno un Campionato Italiano. Le pattinatrici rossoblù, che nella passata stagione hanno disputato ben tre campionati italiani (indoor, pista e strada) sono state le uniche atlete molisane a poter partecipare all’allenamento collegiale, agli ordini del CT azzurro, coadiuvato dal tecnico federale Luca Bernacchia e dal Preparatore Atletico Michele Ravagli.

Sul circuito abruzzese sono scesi in pista 11 atleti e 26 atlete della categoria allievi, in rappresentanza delle società rotellistiche di Abruzzo, Marche e Molise, che hanno lavorato per tre ore sotto la guida dello staff azzurro. Le tre campobassane si sono fatte trovare pronte all’appuntamento, avendo ripreso la stagione all’inizio di settembre, ed hanno retto il ritmo per l’intera seduta d’allenamento, sia nella prima parte svolta senza pattini che nella seconda dedicata all’affinamento della tecnica e ai test di velocità e resistenza.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente e tecnico del Pattinaggio Campobasso, Rita Bartolomeo, per aver garantito alle proprie atlete un’altra importante vetrina nazionale. La settimana prossima gli atleti rosso-blu torneranno in Abruzzo per partecipare al 2^ Trofeo Città di Pescara, sempre al Pattinodromo di Via Maestri del Lavoro, dove saranno in gara tutte le categorie dai giovanissimi agli esordienti, dai ragazzi agli allievi.