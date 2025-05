Il presidente dell’ACI Molise, Riccardo Tesone, lancia lo slalom Città di Campobasso: “Evento di grande rilevanza non solo sportiva, siamo orgogliosi”

Lavoro, passione e sacrificio sono alla base del successo. Quello che negli anni ha riscosso nei confini regionali e nazionali lo Slalom Città di Campobasso, Memorial Gianluca Battistini organizzato anche quest’anno dall’Aci Molise in collaborazione con le istituzioni politiche e sportive del territorio che non hanno fatto mancare la loro vicinanza alla kermesse.

Alla vigilia della trentaduesima edizione, in programma il 10 e 11 maggio prossimi, abbiamo fatto il punto con il presidente Riccardo Tesone.

“Anche quest’anno siamo riusciti a garantire il regolare svolgimento della competizione grazie ad un grande lavoro d’equipe – rimarca il numero uno dell’ente di via Cavour – e di questo siamo orgogliosi perché oggi non è semplice riuscire ad organizzare un evento motoristico che comporta un impegno, non solo economico, notevole. Lo slalom Città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini è un appuntamento fisso per chi ama le quattro ruote e per questo abbiamo profuso il massimo impegno affinché la gara si svolgesse regolarmente”.

Il pensiero di Tesone va a chi, al fianco dell’Aci Molise lavora da diverse settimane per garantire la riuscita dell’evento. “Un grazie all’ufficio sportivo dell’Aci Molise nella persona del delegato regionale Amalia Miozzi, a Fabio Emanuele che si è prodigato tanto per la buona riuscita dell’evento e a tutte le istituzioni che con grande entusiasmo hanno rinnovato la loro vicinanza a questa manifestazione”.

Sarà un appuntamento sportivo dall’elevato livello tecnico e non solo. “Quest’anno, grazie al Comune di Campobasso con in testa il sindaco Forte, sabato mattina le vetture da gara saranno esposte in centro e poi di pomeriggio si trasferiranno presso l’officina Style Gomme per le verifiche – sottolinea Tesone – ci sarà contestualmente l’iniziativa ‘Cuore e Motori’ che darà la possibilità a chi lo riterrà opportuno di sottoporsi ad uno screening cardiologico gratuito. Sempre sabato pomeriggio è in programma la presentazione del libro realizzato da Francesco Fedele a cura di Mariella Di Carlo. In serata, promosso dal comune di Campobasso ci sarà un evento gastronomico e musicale che metterà ulteriormente in mostra la nostra città”.

Domenica poi grande spettacolo sulla Gildonese dove i migliori piloti della specialità andranno a caccia del gradino più alto del podio.

“Sarà bellissimo vedere tutti i migliori piloti andare a caccia di punti pesanti per la corsa al tricolore – chiude il numero uno dell’Aci Molise – per il nostro territorio quello dello slalom Città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini è un bellissimo biglietto da visita”.