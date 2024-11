“Interventi del Mimit a sostegno della donna imprenditrice protagonista dell’economia del Paese”, convegno alla Camera di Commercio del Molise

‘Interventi del Mimit a sostegno della donna imprenditrice protagonista dell’economia del Paese’: è il tema dell’incontro promosso dalla Camera di Commercio del Molise, in collaborazione con il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e con il Comitato imprenditoria femminile (Cif), in programma il prossimo 15 novembre alle ore 15 a Campobasso nella Sala Convegni in Piazza della Vittoria a Campobasso.

L’evento è stato organizzato nell’ambito del progetto nazionale ‘Case del Made in Italy’ e si propone come spazio di ascolto e supporto per le imprenditrici locali offrendo risorse per la valorizzazione e la tutela del Made in Italy.

Durante l’evento, alla presenza di rappresentati del Mimit, oltre che di esponenti del sistema delle Istituzioni locali e di quello imprenditoriale, saranno presentati i principali interventi del Ministero a sostegno delle imprese femminili, nonché le opportunità di finanziamento e gli strumenti di crescita a disposizione.

L’obiettivo è rafforzare il ruolo delle donne nell’economia del territorio, attraverso azioni concrete e una rete di supporto attiva e vicina alle realtà imprenditoriali locali.