Selvaggia Lucarelli torna a parlare del Molise: lustro nazionale per le uncinettine di Trivento che espongono a Milano

Lo aveva promesso durante il primo lockdown e lo ha fatto. Selvaggia Lucarelli un anno fa visitò il Molise e da allora sembra proprio non averlo dimenticato.

È di qualche giorno fa, infatti, il suo post che parla nuovamente della ventesima regione, dove la seguitissima giornalista e blogger promuove le uncinettine di Trivento che, in questi giorni, hanno avuto la possibilità di esporre alcuni lavori a Milano.

“E insomma lo scorso anno vado in vacanza in Molise e scopro che in un bellissimo paese che si chiama Trivento si fa un festival dell’uncinetto famoso nel mondo, lo Yarn Bombing. Le donne ( e chissà forse anche qualche uomo) del paese, addobbano balconi, finestre, scalinate, fermate del bus, con lavori fatti all’uncinetto. Mio fratello lo dice al Municipio 3 di Milano e il risultato è questo: lo Yarn Bombing è a Milano! Il quartiere Lambrate, tra via Ventura e via Conterosso è pieno di lavori arrivati da tutto il mondo (oltre che naturalmente dal Molise!) Non perdete di visitare il cortile de La Luna, ma ne troverete tanti sparsi qua e là, in una specie di divertente caccia al tesoro. Ma la cosa più importante è che è tutto altamente istagrammabile”. Il testo del post apparso sui profili social della gironalista che vive a Milano, ma è originaria di Civitavecchia.

Un contenuto social che su Istagram, ad oggi, ha già fatto oltre 33mila like e più di 800 commenti.

Che dire: decisamente un’ottima pubblicità per la nostra regione. Tutta gratuita.