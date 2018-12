Maltempo, i mezzi della Sea accendono i motori nella notte di Capodanno. Peggioramento il 3 e 4 gennaio 2019 con neve e temperature sotto zero

In previsione del calo delle temperature e di probabili nevicate, che potrebbero registrarsi nelle prossime ore, durante la notte di Capodanno, la Sea è pronta per mettere in strada i mezzi necessari già dalla sera del 31 dicembre 2018 “per rendere più sicura la circolazione sulle strade della città durante la notte di San Silvestro”.

“Ai conducenti – scrive il sindaco Antonio Battista in una nota – si raccomanda la massima prudenza e si ringrazia per la collaborazione”.

Se la nevicata prevista nella tarda serata di San Silvestro non dovrebbe destare preoccupazione, le attenzioni della municipalizzata Sea sono rivolte ai giorni 3 e 4 gennaio 2019, quando è prevista un’ondata di maltempo, che potrebbe colpire il Centro-Sud Italia con nevicate sui 300-500 metri dall’Abruzzo alla Basilicata.

A Campobasso tra il 3 e il 6 gennaio 2019, oltre la neve, sono previste temperature sotto lo zero.