Linea Verde Start a Campobasso: il valore artigiano è sapienza antica che guarda al futuro

‘Linea Verde Start’, il programma realizzato in esclusiva con Confartigianato, fa tappa a Campobasso nella puntata in onda sabato 29 aprile, alle ore 12, su Rai1.

Nel capoluogo molisano, territorio in equilibrio tra sapienze antiche e sguardo al futuro, gli imprenditori mettono testa, cuore e abilità manuali per dare vita a prodotti ‘a valore artigiano’. Sono imprenditori per passione, che dalla propria terra sanno ‘estrarre’ e valorizzare il patrimonio di gusti, sapori, eccellenza manifatturiera che rende l’Italia famosa nel mondo.

La storia di Campobasso è fatta di tratti identitari ben precisi, legati a tradizioni millenarie, come i ‘tratturi’ che solcano il paesaggio molisano per segnare i percorsi della transumanza, riconosciuta dall’Unesco patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Ed è in questi luoghi che operano imprenditori come Mario Borraro, artigiano caseario, che ha deciso di dare una svolta alla propria vita per dedicarsi a valorizzare le risorse naturali della terra molisana.

Custode delle tradizioni è anche Maria Teresa Santella, maestra d’arte e tessitrice, che opera su antichi telai in legno anche per trasmettere questo sapere millenario alle nuove generazioni.

Antichi sono anche i grani ritrovati e recuperati da Dionisio Cofelice, mugnaio, che nel suo mulino ha fatto una scelta di qualità: lavorare con la macina a pietra i frutti della terra molisana.

E’ una storia di ritorno alla terra quella di Michele Lauriola, artigiano viticoltore, che ha trasformato un campo seminativo in un vigneto dedicato esclusivamente alla coltivazione della Tintilia, vitigno autoctono del Molise. Una scelta di artigianalità e sostenibilità unite all’innovazione tecnologica.

La difesa delle antiche tradizioni produttive è il cuore dell’attività di Michele Testa, artigiano della pasta, che produce con farine ‘a km 0’, collaborando con i mulini del territorio. Una filiera cortissima, di prossimità, che dà vita a specialità uniche ed esclusive della terra molisana.

“Siamo molto orgogliosi di aver dato visibilità nazionale ad alcune delle realtà artigiane che operano nella nostra regione – afferma il Presidente di Confartigianato Imprese Molise Romolo D’Orazio – l’artigianato visto in una luce contemporanea, anche attraverso il passaggio generazionale, può rappresentare l’antidoto allo spopolamento inesorabile al quale stiamo assistendo. Personalmente sono molto contento di questo ulteriore risultato , ottenuto lavorando insieme al Direttivo, soprattutto in un’ottica di sdoganamento della microimpresa molisana”.