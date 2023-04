Hackaton all’ITS Demos Academy, un gran successo la sfida tra gli studenti

Un Hackathon formativo di due giorni nella sede dell’ITS D.E.Mo.S. Academy per acquisire un approccio progettuale consapevole per risolvere i problemi legati alle tematiche di cittadinanza digitale e di sviluppo sostenibile. Focus della challenge la raccolta differenziata intesa come stimolo nei gesti individuali quotidiani negli ambienti interni.

A coordinare i tre gruppi di studenti durante la maratona il professor Mario Ferocino, esperto di Hackathon e il professor Claudio Calcaterra, esperto di sistemi informatici. Attraverso nuovi trend tecnologici, come ad esempio l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata, i ragazzi hanno approfondito i nuovi scenari tecnologici avvalendosi di casi di studio e di buone pratiche nazionali ed internazionali per trovare una soluzione creativa al problema, seguendo tre tappe fondamentali: la costruzione del racconto, quella del documento e la presentazione del progetto alla giuria composta da Roberto Di Baggio, sottosegretario alla Giunta regionale con delega all’Istruzione, Marialaura Cosimi, direttore della Fondazione ITS D.E.Mo.S. Academy e Carmen Santopolo, docente dell’IIS “Pertini-Montini-Cuoco” di Campobasso.

Decisione difficile decretare il gruppo vincitore perché, così come ha sottolineato l’assessore Di Baggio, i progetti sono stati tutti accattivanti, ben realizzati e soprattutto in linea con i criteri di valutazione richiesti: la fattibilità e sostenibilità economica, l’efficacia tecnologica ed innovativa e la chiarezza della presentazione. E’ stato il gruppo “Green Cinema” composto da Andrea Circelli, Luana Iannittelli, Francesca Felice, Myriam Morrone, Simone Mastrogiacomo e Daniel Popov ad aggiudicarsi la vittoria illustrando la propria sfida che parte all’interno di un cinema, da qui il nome dell’idea progettuale, in cui i ragazzi stimolano la raccolta differenziata dando la possibilità alle persone presenti di conferire nell’apposito contenitore il giusto rifiuto che, attraverso un sensore ottico, lo riconosce e se ben conferito fa scattare un “premio” convertendo istantaneamente l’oggetto buttato in biglietti, sconti, premi per l’appunto. Particolarmente interessanti anche le altre due sfide presentate: “Eco Wall E”, un robot dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni che, ad ogni richiesta su dove conferire il rifiuto, risponde spiegando anche cosa produrrà in futuro la sua attenzione di oggi. “Agenda 2023” è stato il terzo progetto illustrato con un video bellissimo in cui i bambini spiegano l’importanza della raccolta differenziata e tutto ciò che può aiutare a ridurre sensibilmente il comportamento distratto delle persone che dimostrano di non avere a cuore una “terra pulita”.

“Sensibilizzare i giovani a temi di così grande attualità è un nostro dovere – afferma Rossella Ferro, presidente dell’ITS Demos Academy – di qui l’idea di organizzare l’Hackathon e dar loro gli strumenti per ideare nuovi scenari e soprattutto implementare gli elementi di innovazione che loro propongono. In Molise registriamo ancora un gap rispetto alla media nazionale, 64% contro il 58% e siamo ben lontani dall’obiettivo del 65%”.