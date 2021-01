Covid-19, quattordici nuovi contagiati e ben cinque decessi in Molise. 124 i guariti

Su 342 tamponi processati sono 14 i nuovi contagi registrati in Molise nella giornata di oggi, lunedì 4 gennaio 2021, che conta anche cinque nuovi decessi che fa salire a 202 le vittime di Covid in regione da inizio pandemia. Si tratta di: un 61enne di Campobasso e un 76enne di Salcito, che erano ricoverati in Terapia Intensiva, un 86enne di Campobasso ricoverato in Malattie Infettive, una 97enne di Molise ospite della casa di riposo dello stesso Molise e una 96enne di Casacalenda nella casa di riposo di Ripabottoni.

124 i guariti nelle ultime 24 ore.

Gli attualmente positivi in Molise sono 1.636: 1.134 in provincia di Campobasso e 499 in provincia di Isernia. Tre quelli relativi ad altre regioni.

Cinque nuovi ricoveri. In Malattie Infettive sono ricoverati 57 pazienti, 8 quelli in Terapia Intensiva, per un totale di 65 persone attualmente ricoverate per Covid.