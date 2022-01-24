Covid-19, in Molise 9.846 positivi in isolamento
Gli attualmente positivi in Molise, con aggiornamento a domenica 23 gennaio 2022, sono 9.846.
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ELENCO COMUNI CON POSITIVI IN ISOLAMENTO
ACQUAVIVA COLLECROCE 12
POGGIO SANNITA 12
ACQUAVIVA D’ISERNIA 9
PORTOCANNONE 52
AGNONE 309
POZZILLI 56
BAGNOLI DEL TRIGNO 24
RICCIA 143
BARANELLO 57
RIONERO SANNITICO 18
BELMONTE DEL SANNIO 26
RIPABOTTONI 28
BOJANO 365
RIPALIMOSANI 96
BONEFRO 20
ROCCAMANDOLFI 28
BUSSO 32
ROCCASICURA 19
CAMPOBASSO 1.575
ROCCAVIVARA 8
CAMPOCHIARO 55
ROCCHETTA A VOLTURNO 39
CAMPODIPIETRA 65
ROTELLO 21
CAMPOLIETO 24
SALCITO 40
CAMPOMARINO 148
S.BIASE 7
CANTALUPO NEL SANNIO 16
S.FELICE DEL MOLISE 1
CAPRACOTTA 30
S.GIACOMO DEGLI SCH. 46
CAROVILLI 49
S.GIOVANNI IN GALDO 12
CARPINONE 24
S.GIULIANO DEL SANNIO 22
CASACALENDA 61
S.GIULIANO DI PUGLIA 25
CASALCIPRANO 5
S.MARTINO IN PENSILIS 108
CASTEL DEL GIUDICE 8
S.MASSIMO 44
CASTEL SAN VINCENZO 26
S.PIETRO AVELLANA 12
CASTELBOTTACCIO 11
S.POLO MATESE 12
CASTELLINO DEL BIFERNO 10
S.CROCE DI MAGLIANO 85
CASTELMAURO 29
S.MARIA DEL MOLISE 14
CASTELPETROSO 51
S.AGAPITO 27
CASTELPIZZUTO 13
S.ANGELO DEL PESCO 11
CASTELVERRINO 1
S.ANGELO LIMOSANO 11
CASTROPIGNANO 16
S.ELENA SANNITA 3
CERCEMAGGIORE 57
S.ELIA A PIANISI 6
CERCEPICCOLA 24
SCAPOLI 14
CERRO AL VOLTURNO 28
SEPINO 40
CHIAUCI 10
SESSANO DEL MOLISE 20
CIVITACAMPOMARANO 3
SESTO CAMPANO 60
CIVITANOVA DEL SANNIO 46
SPINETE 36
COLLE D’ANCHISE 19
TAVENNA 9
COLLETORTO 70
TERMOLI 1.057
COLLI A VOLTURNO 69
TORELLA DEL SANNIO 27
CONCA CASALE 2
TORO 39
DURONIA 5
TRIVENTO 115
FERRAZZANO 107
TUFARA 2
FILIGNANO 13
URURI 88
FORLI’ DEL SANNIO 11
VASTOGIRARDI 20
FORNELLI 68
VENAFRO 524
FOSSALTO 26
VINCHIATURO 126
FROSOLONE 114
FUORI REGIONE 16
GAMBATESA 8
GILDONE 7
GUARDIALFIERA 54
GUARDIAREGIA 40
GUGLIONESI 142
ISERNIA 963
JELSI 38
LARINO 123
LIMOSANO 15
LONGANO 36
LUCITO 35
LUPARA 31
MACCHIA D’ISERNIA 40
MACCHIA VALFORTORE 9
MACCHIAGODENA 69
MAFALDA 6
MATRICE 33
MIRABELLO SANNITICO 48
MIRANDA 24
MOLISE 5
MONACILIONI 22
MONTAGANO 16
MONTAQUILA 95
MONTECILFONE 12
MONTEFALCONE NEL SANNIO 60
MONTELONGO 1
MONTEMITRO 2
MONTENERO DI BISACCIA 179
MONTENERO VAL COCCHIARA 11
MONTERODUNI 34
MONTORIO NEI FRENTANI 4
MORRONE DEL SANNIO 36
ORATINO 64
PALATA 39
PESCHE 38
PESCOLANCIANO 18
PESCOPENNATARO 8
PETACCIATO 86
PETRELLA TIFERNINA 9
PETTORANELLO DEL MOLISE 19
PIETRABBONDANTE 12
PIETRACATELLA 33
PIETRACUPA 8
PIZZONE 12