Cronaca

Covid-19, in Molise 9.846 positivi in isolamento

Photo of Redazione Redazione24 Gennaio 2022

Gli attualmente positivi in Molise, con aggiornamento a domenica 23 gennaio 2022, sono 9.846.

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ELENCO COMUNI CON POSITIVI IN ISOLAMENTO

ACQUAVIVA COLLECROCE 12

POGGIO SANNITA 12

ACQUAVIVA D’ISERNIA 9

PORTOCANNONE 52

AGNONE 309

POZZILLI 56

BAGNOLI DEL TRIGNO 24

RICCIA 143

BARANELLO 57

RIONERO SANNITICO 18

BELMONTE DEL SANNIO 26

RIPABOTTONI 28

BOJANO 365

RIPALIMOSANI 96

BONEFRO 20

ROCCAMANDOLFI 28

BUSSO 32

ROCCASICURA 19

CAMPOBASSO 1.575

ROCCAVIVARA 8

CAMPOCHIARO 55

ROCCHETTA A VOLTURNO 39

CAMPODIPIETRA 65

ROTELLO 21

CAMPOLIETO 24

SALCITO 40

CAMPOMARINO 148

S.BIASE 7

CANTALUPO NEL SANNIO 16

S.FELICE DEL MOLISE 1

CAPRACOTTA 30

S.GIACOMO DEGLI SCH. 46

CAROVILLI 49

S.GIOVANNI IN GALDO 12

CARPINONE 24

S.GIULIANO DEL SANNIO 22

CASACALENDA 61

S.GIULIANO DI PUGLIA 25

CASALCIPRANO 5

S.MARTINO IN PENSILIS 108

CASTEL DEL GIUDICE 8

S.MASSIMO 44

CASTEL SAN VINCENZO 26

S.PIETRO AVELLANA 12

CASTELBOTTACCIO 11

S.POLO MATESE 12

CASTELLINO DEL BIFERNO 10

S.CROCE DI MAGLIANO 85

CASTELMAURO 29

S.MARIA DEL MOLISE 14

CASTELPETROSO 51

S.AGAPITO 27

CASTELPIZZUTO 13

S.ANGELO DEL PESCO 11

CASTELVERRINO 1

S.ANGELO LIMOSANO 11

CASTROPIGNANO 16

S.ELENA SANNITA 3

CERCEMAGGIORE 57

S.ELIA A PIANISI 6

CERCEPICCOLA 24

SCAPOLI 14

CERRO AL VOLTURNO 28

SEPINO 40

CHIAUCI 10

SESSANO DEL MOLISE 20

CIVITACAMPOMARANO 3

SESTO CAMPANO 60

CIVITANOVA DEL SANNIO 46

SPINETE 36

COLLE D’ANCHISE 19

TAVENNA 9

COLLETORTO 70

TERMOLI 1.057

COLLI A VOLTURNO 69

TORELLA DEL SANNIO 27

CONCA CASALE 2

TORO 39

DURONIA 5

TRIVENTO 115

FERRAZZANO 107

TUFARA 2

FILIGNANO 13

URURI 88

FORLI’ DEL SANNIO 11

VASTOGIRARDI 20

FORNELLI 68

VENAFRO 524

FOSSALTO 26

VINCHIATURO 126

FROSOLONE 114

FUORI REGIONE 16

GAMBATESA 8

GILDONE 7

GUARDIALFIERA 54

GUARDIAREGIA 40

GUGLIONESI 142

ISERNIA 963

JELSI 38

LARINO 123

LIMOSANO 15

LONGANO 36

LUCITO 35

LUPARA 31

MACCHIA D’ISERNIA 40

MACCHIA VALFORTORE 9

MACCHIAGODENA 69

MAFALDA 6

MATRICE 33

MIRABELLO SANNITICO 48

MIRANDA 24

MOLISE 5

MONACILIONI 22

MONTAGANO 16

MONTAQUILA 95

MONTECILFONE 12

MONTEFALCONE NEL SANNIO 60

MONTELONGO 1

MONTEMITRO 2

MONTENERO DI BISACCIA 179

MONTENERO VAL COCCHIARA 11

MONTERODUNI 34

 MONTORIO NEI FRENTANI 4

MORRONE DEL SANNIO 36

ORATINO 64

PALATA 39

PESCHE 38

PESCOLANCIANO 18

PESCOPENNATARO 8

PETACCIATO 86

PETRELLA TIFERNINA 9

PETTORANELLO DEL MOLISE 19

PIETRABBONDANTE 12

PIETRACATELLA 33

PIETRACUPA 8

PIZZONE 12

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