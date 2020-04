Covid-19, dopo due giorni a zero contagi due i positivi di mercoledì 8 aprile. 224 il totale dei contagiati, 8 i guariti

Due i contagiati in Molise durante la giornata di mercoledì 8 aprile 2020. Dopo due giorni con zero contagi, oggi sono due i positivi al Coronavirus per un totale di 224. Sale a otto il numero dei guariti.

1952 i tamponi processati, 1728 risultati negativi.

27 i ricoverati al ‘Cardarelli’ di Campobasso: 22 in Malattie Infettive, 4 in Terapia Intensiva e uno in Terapia Sub Intensiva.

I pazienti positivi asintomatici in isolamento sono 169: 147 a domicilio, 22 dimessi dall’ospedale.

Al Neuromed di Pozzilli sono quattro i positivi al Covid-19 guariti, seguendo le cure del ‘Pascale’ di Napoli.

Il numero dei decessi è fermo a 13.

Le persone in isolamento sono 365, in sorveglianza 22.