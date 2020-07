Campobasso, lutto in città per la scomparsa del consigliere comunale Paolo Adamo

Si è spento oggi, lunedì 20 luglio 2020, Paolo Adamo, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle di Campobasso.

“Paolo ha sostenuto la nostra attività politica ed è stato parte integrante del gruppo che ha costruito, un pezzo alla volta, la vittoria elettorale alle comunali dello scorso anno qui in città – ha affermato il sindaco Roberto Gravina – Purtroppo, nonostante la sua tempra, la sua voglia di non arrendersi e il sostegno indefesso dei suoi cari, alla fine di una lunga malattia ci ha lasciato in silenzio, con la sua consueta signorilità manifestata, fra l’altro, anche quando si è trattato di affrontare i momenti più duri della vita. Io e tutta l’Amministrazione comunale abbiamo sperato fino all’ultimo di poter riprendere insieme a lui quel percorso che ci eravamo prefissi insieme di attuare per il bene della nostra comunità, sapendo quanto Paolo fosse in grado di dare, in termini di impegno e conoscenza. In questo momento, inevitabilmente doloroso, ci stringiamo tutti alla sua famiglia, in un grande abbraccio”.

A unirsi al dolore della famiglia, anche il Lions Club Campobasso.