Covid: ancora 7 decessi in Molise. + 96 positivi ma è boom di guariti: in 212 sconfiggono il virus

Su 797 tamponi processati sono 96 i nuovi contagi registrati in Molise nella giornata di oggi, martedì 1° dicembre 2020, che conta anche 7 nuovi decessi.

Si tratta di tre persone ricoverate in Terapia Intensiva: una 80enne di Santa Croce di Magliano, un 74enne di Isernia e un 70enne di Ferrazzano. Decedute anche una donna e un uomo ricoverati in Malattie infettive: una 98enne di Campobasso e un 85enne di Guardialfiera. Un decesso nella casa di riposo di Sessano del Molise (donna di 86 anni) e un altro nella casa di riposo di Bojano (donna di 91 anno di Campobasso).

Gli attualmente positivi in Molise sono 2639: 1545 in provincia di Campobasso e 1079 in provincia di Isernia. 15 quelli relativi ad altre regioni.

Boom di guariti nellagiornata di oggi. Sono infatti 212 le persone che hanno sconfitto il Covid.



6 è invece il numero dei nuovi ricoveri nel reparto di Malattie Infettive. Sono, invece, 5 i dimessi dal nosocomio del capoluogo.



In totale a Malattie Infettive ci sono 65 pazienti, 9 quelli in Terapia Intensiva, per un totale di 74 persone attualmente ricoverate per Covid.



I nuovi contagi sono così distributi sul territorio regionale: 1 a Baranello, 1 a Bojano, 1 a Busso, 8 a Campobasso, 6 a Campomarino, 3 a Carpinone, 1 a Castel San Vincenzo, 3 a Cercemaggiore,1 a Civitanova del Sannio, 1 a Colli a Volturno, 5 a Ferrazzano, 1 a Filignano, 1 a Fornelli, 1 a Guglionesi, 7 a Isernia, 1 a Larino, 2 a Macchia d’Isernia, 1 a Montaquila, 1 a Montefalcone nel Sannio, 1 a Montenero di Bisaccia, 1 a Pescolanciano, 1 a Pettoranello del Molise, 1 a Pozzilli, 1 a Provvidenti, 1 a Roccamandolfi, 8 a Rocchetta a Volturno, 2 a San Pietro Avellana, 1 a Sante Croce di Magliano, 8 a Scapoli, 1 a Sessano del Molise, 6 a Termoli, 5 a Trivento,1 a Ururi, 1 a Vastogirardi, 8 a Venafro e 2 a Vinchiaturo.