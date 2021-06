Covid: in Molise 86 positivi. Oggi solo un contagio ma c’è un nuovo ricovero

Nelle ultime 24 all’ospedale Cardarelli è stato registrato un nuovo ricovero: si tratta di una persona di Montaquila che ora si trova in Malattie infettive.

In totale, quindi, le persone che si trovano in ospedale per Covid in Molise, al momento sono 7. Tutte nel medesimo reparto, dato che la Terapia intensiva del nosocomio del capoluogo, dallo scorso 3 giugno, è Covid free.

Sempre dal bollettino Asrem di oggi, emerge un solo positivo (Campobasso) su 356 tamponi effettuati. Non si registrano guariti.

In totale i positivi in regione sono 86: 61 nella provincia di Campobasso e 25 in quella di Isernia.

2.493 le persone in isolamento.