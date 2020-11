Covid, in Molise non si ferma la corsa del contagio: 147 nuovi positivi, un decesso e altri 4 ricoveri. 9 le persone in Terapia Intensiva

Su 738 tamponi processati sono 147 i nuovi contagi registrati in Molisenella giornata di oggi, lunedì 16 novembre 2020.

Gli attualmente positivi in Molise salgono così a 2250: 1314 in provincia di Campobasso e 920 in provincia di Isernia. 16 quelli relativi ad altre regioni.

3 le persone che nelle ultime 24 ore sono state trasferite dal reparto di Malattie Infettive a quello di Terapia Intensiva. Si tratta di una persona di Ferrazzano, una di Isernia e una di Cerro al Volturno.

4, inoltre, i ricoveri di oggi. Le persone che hanno avuto bisogno di cure ospedaliere sono di Termoli, San Polo Matese, Celenza Val Fortore, Calvi Risorta (CE) e Coseano (UD). Tutti attualmente ricoverati in Malatti Infettive.

3, invece, i dimessi dal nosocomio e 12 i soggetti risultati guariti.

Il totale delle persone ricoverate all’ospedale Cardarelli di Campobasso per Covid è di 68: 59 a Malattie Infettive e 9 in Terapia Intensiva.

Nella giornata di oggi è stato registrato anche un decesso: quello di una donna di 85 anni che si trovava nel reparto di Malattie Infettive.

I nuovi contagi in regione sono così distribuiti: 3 ad Agnone, 10 a Baranello, 6 a Busso, 1 Calvi Risorta (CE), 21 a Campobasso, 6 a Campomarino, 1 a Capracotta, 1 a Castelpetroso, 1 a Celenza Valfortore (FG), a Cercepiccola, 2 a Civitanova del Sannio, 2 a Colli a Volturno, 1 a Coseano (UD), 1 a Ferrazzano, 1 a Gambatesa, 12 a Isernia, 2 a Larino, 2 a Longano, 1 a Lucito, 2 a Montaquila, 2 a Montecilfone, 1 a Monteleone di Puglia (FG), 1 Montenero Valcocchiara, 3 a Oratino, 2 a Pesche, 1 a Pescolanciano, 7 a Petacciato, 1 a Pietracatella, 3 a Portocannone e 2 a Riccia, 1 a Ripalimosani, 1 a Rocchetta a Volturno, 4 a Rotello, 1 a San Giacomo degli Schiavoni, 2 a San Giuliano di Puglia, 6 a San martino in Pensilis, 1 a sant’Agapito, 1 a Sessano del Molise, 29 a Termoli, 1 a Trivento e 1 a Vinchiaturo.

A livello nazionale, 27.354 positivi nelle ultime 24 ore su 152.663 tamponi. 504 i decessi. La Regione con più casi positivi su base giornaliera resta la Lombardia con 4.128 casi, seguita dalla Campania con 4.079 casi.