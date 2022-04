Covid, tre decessi e otto ricoveri. Contagi in aumento: 659 i nuovi positivi. Dopo lo stop di Pasqua torna il bollettino Asrem

Dati poco incoraggianti quelli che arrivano nell’Asrem dopo la pausa di Pasqua. Nel bollettino riassuntivo Covid diramato oggi, 19 aprile 2022, che riguarda anche le giornate di domenica e lunedì, ci sono tre decessi e otto nuovi ricoveri.

Non ce l’hanno fatta un uomo di 76 anni di Jelsi che si trovava nel reparto Anziano Fragile, un 90enne di Castelmauro e una 94enne di Castelmauro. I decessi per Covid in Molise salgono così a 607.

A fronte degli otto nuovi ricoveri, un paziente è stato dimesso. Al Cardarelli i ricoverati totali salgono a 32: 18 in Malattie Infettive, 12 nel reparto Anziano fragile e 2 in Terapia Intensiva.

Dei 32 ricoverati, 4 non sono vaccinati, 4 hanno due dosi e 24 hanno tre dosi.

659 sono poi i nuovi casi (47 da molecolari e 612 da antigenici) su 1.738 tamponi processati.

344 i guariti di oggi. Attualmente i casi positivi in Molise sono 8.634: 5.895 in provincia di Campobasso, 2.721 in quella di Isernia, 18 di altre regioni.

3.164 i cittadini in isolamento.

