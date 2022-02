Al via la nuova sperimentazione internazionale del progetto A Scuola di Opencoesione ASOC ETC (European Territorial Cooperation) Italia-Croazia

La Provincia di Campobasso, Europe Direct Molise e l’IIS Boccardi di Termoli, con il coordinamento del team nazionale di progetto, partecipano alla sperimentazione della versione europea di A Scuola di Opencoesione (ASOC) che prende il nome di ASOC ETC (European Territorial Cooperation) Italia-Croazia. In questa nuova edizione di ASOC gli studenti delle scuole coinvolte effettueranno il monitoraggio civico di un progetto da loro scelto ma, a differenza della versione italiana che prevede la disamina progetti che impattano solo sul territorio della penisola, in questo caso si tratta di un progetto finanziato dai programmi Interreg nell’ambito della cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia, e abbraccia quindi un territorio italiano ed uno croato.

In ASOC ETC ci sarà il gemellaggio tra le scuole dei Paesi partecipanti, che svolgeranno il percorso didattico osservando lo stesso progetto selezionato all’interno dei Programmi Interreg ma da punti di vista differenti. Ciascun team-classe potrà analizzare ed esplorare lo stato di avanzamento e gli impatti del progetto di cooperazione transfrontaliera rispetto al proprio territorio, relazionandosi con i rispettivi attori (partner del progetto, soggetti attuatori, beneficiari), per poi confrontare i risultati del proprio monitoraggio con quelli ottenuti dal team-classe “gemellato”.

L’iniziativa – che cade, non a caso, nell’Anno europeo dei Giovani – aiuterà gli studenti partecipanti ad accrescere la conoscenza dei temi della cooperazione transfrontaliera, avvicinarli alle istituzioni e stimolarli ad aprire canali di dialogo e confronto con i coetanei di altri Paesi.

Per la sperimentazione ASOC ETC Italia-Croazia sono state selezionate 4 scuole per ciascun Paese. Per Italia- Croazia ecco gli abbinamenti:

IIS “Grazia Deledda – Max Fabiani” di TRIESTE > Srednja škola DUGA RESA

IIS “Alessandro Volta” di PESCARA > Gimnazija DUBROVNIK

IIS “Giovanni Boccardi” di TERMOLI > Srednja škola BUZET

IIS “Ettore Majorana” di BRINDISI > Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića ZADAR.

L’iniziativa è stata inaugurata dal webinar introduttivo a cura del team nazionale di progetto a cui ha partecipato anche Europe Direct Molise della Provincia di Campobasso. Tra gli ospiti/relatori la Ministra per lo Sviluppo regionale e Fondi UE del governo Croato Nataša Tramišak, la responsabile dell’Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020 Flavia Zuccon, i referenti del Dipartimento per le politiche di Coesione, i referenti del team ASOC Croazia presso il Ministero per lo Sviluppo regionale del governo croato, gli esperti del Joint Secretariat Italia-Croazia, e i docenti italiani e croati delle scuole selezionate.

Il 17 febbraio 2022 partiranno le attività didattiche con i docenti, gli studenti, gli Europe Direct coinvolti territorialmente tutti impegnati con il webinar della prima lezione del percorso ASOC ETC. Seguiranno gli aggiornamenti sul lavoro del team molisano.

Il monitoraggio civico interesserà anche altre regioni italiane coinvolte nei programmi Interreg (ambito della cooperazione transfrontaliera) Italia-Francia Marittimo, Italia-Austria (e, in fase di definizione, Italia-Svizzera).

Redazionale in autogestione a cura di Europe Direct Molise nell’ambito del Piano di azione 2022- Convenzione di partenariato n. 7 2021/2025-Convenzione annuale n. 7/2022. La Commissione europea non è responsabile del contenuto dell’articolo.