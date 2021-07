The story of my wife, il film in concorso al festival di Cannes realizzato da una produzione anche molisana

The story of my wife è l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Milán Füst. La storia, ambientata negli anni ’20, narra le avventure e le disavventure matrimoniali del capitano di navi da trasporto Jakob Störr (Gijs Naber). Mentre si trova in un bar con un suo caro amico, il capitano decide di fare una scommessa con quest’ultimo: sposerà la prima donna che entrerà nel caffè.

È così che Jacob conosce Lizzy (Léa Seydoux), la sua futura moglie, con la quale convola a nozze e successivamente va a vivere a Parigi, nonostante non sappia molto della sua giovane, bellissima, ma misteriosa consorte.

Una coproduzione internazionale che coinvolge anche il Molise

La casa di produzione che ha realizzato il film in concorso al festival di Cannes ha sede in Molise, precisamente a Larino e si tratta della Palosanto Films. La società di produzione nasce nel 2013 sotto la guida di Pilar Saavedra Perrotta e il fratello Manfredi, insieme al produttore romano Federico Saraceni.

Un film di coproduzione internazionale che riunisce partner produttivi di Ungheria, Germania, Italia e Francia.

The story of my wife – il sesto film della regista, già vincitrice della Caméra d’Or a Cannes con My 20th Century e premiata alla Berlinale con l’Orso d’Oro per Corpo e anima, che le valse anche una Nomination agli Oscar – vede coinvolte nella produzione l’italiana Palosanto Films e Rai Cinema. Nel cast, accanto a Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel, anche Sergio Rubini e Jasmine Trinca.

L’appuntamento con Molise Cinema

A questo proposito tocca citare non solo il festival internazionale di Cannes, ma anche il festival regionale Molise Cinema perché sarà proprio Jasmine Trinca ad essere la protagonista d’eccezione dell’edizione 2021 che si terrà a Casacalenda dal 3 all’8 agosto. “Il Festival – si legge in una nota – le dedica il nuovo libro della sua collana editoriale, composto da saggi e interviste che ripercorrono la carriera di una delle più intese e duttili attrici italiane, già vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti. Durante il Festival si potranno rivedere anche alcuni dei film che l’hanno vista protagonista. Sono tanti i film candidati per partecipare alle sezioni competitive del Festival che svolgerà la sua 19° edizione.

Le selezioni da parte del Comitato saranno rese note il 23 luglio e da questa data si sapranno maggiori informazioni relative alla programmazione del festival che porta il Molise sotto i riflettori nazionali e internazionali.