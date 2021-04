Atletica Leggera, agli Europei Paralimpici anche il molisano Stefano Ciallella con Annalisa Minetti

La FISPES ha diramato ufficialmente l’elenco dei convocati per i Campionati Europei Paralimpici di Atletica leggera in programma a Bydgoszcz, in Polonia, dall’1 al 5 giugno 2021.

La rosa, scelta su proposta del Direttore Tecnico nazionale Vincenzo Duminuco, include 23 atleti, di cui 7 donne e 16 uomini. Tra questi, in gara Annalisa Minetti con il molisano Stefano Ciallella.

“Un mix di esperienza consolidata, conferme attese e speranze future sono la caratteristica di una squadra che guarda con fiducia al prossimo appuntamento delle Paralimpiadi di Tokyo di agosto, ma che al contempo ha già avviato un importante percorso in ottica Parigi 2024 – ha dichiarato il dt Duminuco – In tal senso è anche da leggere l’impegno del Consiglio Federale nel consentirmi la convocazione di un alto numero di atleti. Una squadra che, anche se priva di alcuni elementi di vertice mondiale, risulta di sicuro buon livello tecnico, competitiva e in grado di conquistare importanti successi e piazzamenti in campo continentale. Vorrei rassicurare tutti che l’assenza di alcuni big è legata a precise scelte tecniche tali da consentire di proseguire serenamente e nel rispetto delle necessarie tappe il processo di avvicinamento ai Giochi. Ancora una volta, accanto agli atleti del settore assoluto, sono stati convocati due atleti provenienti dalla Unicredit FISPES Academy di cui è responsabile il tecnico Stefano Ciallella, a conferma della bontà di un progetto che nemmeno la pandemia è riuscita a fermare.

In ultimo, vorrei aggiungere che questo è un Europeo nel quale ciascuno dei convocati è chiamato a dare assolutamente il massimo per coltivare motivate aspirazioni per una convocazione per Tokyo”.

Alla settima edizione della rassegna continentale, in programma allo Stadio Zdzisław Krzyszkowiak, sono attesi 600 atleti provenienti da 35 paesi europei.

Nel 2018 a Berlino l’Italia aveva vinto 17 medaglie (6 ori, 3 argenti e 8 bronzi).

La lista completa

7 donne

Martina Caironi (Fiamme Gialle): 100, salto in lungo T63

Francesca Cipelli (Veneto Special Sport): salto in lungo T37

Arjola Dedaj (Non Vedenti Milano): 100, 200, salto in lungo T11. Guida: Andrea Rigobello

Laura Dotto (Oltre): 1500 T20

Antonella Inga (Freemoving): 100, salto in lungo T12. Guida: Giulia Gargantini

Annalisa Minetti (Fiamme Azzurre): 1500 T11. Guida: Stefano Ciallella

Valentina Petrillo (Omero Bergamo): 400 T13