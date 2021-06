L’AVIS Campobasso ricorda: prima di andare in vacanza dona il sangue

Prima di andare in vacanza passa a donare. BE RED,BE YELLOW ,BE GOOD! La campagna estiva di promozione del dono di sangue è entrata nel vivo sui social e sui media.

AVIS CAMPOBASSO è impegnata ogni giorno a ricordare a tutti di non far calare il flusso di donazioni nei mesi in cui, complici le ferie, si registrano cali di scorte e di donazioni.

I donatori AVIS, per prenotare la loro donazione devono chiamare allo 0874-312642 ogni giorno dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.