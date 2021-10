Marciapiede transennato a Via Monforte, Annuario (Fratelli d’Italia): “Un’amministrazione incapace di gestire l’ordinario”

Non poche difficoltà sia ai passanti che ai commercianti, soprattutto nelle operazioni di carico e scarico, sul marciapiede in via Monforte a Campobasso, dove da giorni è presente una recinzione di messa in sicurezza di una zona dello stesso marciapiede su cui sono completamente saltate le mattonelle.

“Si verifica una mancata gestione dell’ordinaria amministrazione da parte di chi amministra la città di Campobasso – spiega il capogruppo di Fratelli d’Italia, Mario Annuario – Il caso di via Monforte non è isolato, come ho già denunciato in altre note alla stampa e, soprattutto, durante i Consigli Comunali”.

“Ho ascoltato un commerciante, esausto di una situazione che si protrae da giorni – prosegue Annuario – Si tratta di manutenzione ordinaria, tra l’altro per mettere in sicurezza soprattutto il passaggio dei pedoni”.

“Sono situazioni che andrebbero risolte in pochi giorni – ha concluso Annuario – Purtroppo, ancora una volta dobbiamo constatare come l’amministrazione comunale non riesca più a gestire nemmeno l’ordinario. Figuriamoci se possiamo aspettarci quel cambio della città, tanto decantato in campagna elettorale”.