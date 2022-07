Carovilli Cost to Cost, il 24 luglio la kermesse valida per i titoli regionali della mountain bike cross country

A un anno dalla sua costituzione, l’Asd Carovilli Bike sale alla ribalta per la seconda volta consecutiva con l’organizzazione materiale della Carovilli Cost to Cost che, domenica 24 luglio a Carovilli, assegna i titoli regionali FCI Molise della mountain bike cross country.

Il termine Cost to Cost deriva da un’invenzione geniale del vicepresidente del sodalizio in loco Raffaele Di Giacomo con un mix di inglese e dialetto per indicare il Monte Ingotta dove si svolge la gara comunemente chiamato dai carovillesi “cost” in riferimento alla lunga cresta del monte che si si conosce più con quell’appellativo che col nome topografico originale.

“Siamo nati giusto un anno fa – è il commento di Stefano Testa, presidente dell’Asd Carovilli Bike – da un gruppo di amanti della bici, travel, mountain bike, corsa ed e-bike che volevano fondare un team sotto l’effige della federazione Ciclistica Italiana. La nostra è un’organizzazione no profit che ha come finalità tra l’altro lo sviluppo, la pratica e la diffusione del ciclismo e la promozione del nostro territorio attraverso i suoi soci e con la sua costante attività sociale in sinergia con altri soggetti territoriali all’intento di stimolare i giovani alla pratica dello sport contro le dipendenze, il disagio giovanile e il rischio criminalità a favore dello sviluppo e dell’integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze. Abbiamo sempre organizzato passeggiate ecologiche aperte ad ogni fascia d’età, dai più piccoli ai più grandi. abbiamo pulito sentieri che erano chiusi da anni e creato altri nuovi per renderli accessibili agli amanti delle ruote grasse e del trekking. Abbiamo iniziato i preparativi alla manifestazione che è patrocinata dall’amministrazione comunale di Carovilli, dalla Pro loco e dalla Regione Molise che hanno capito da subito la valenza di questo evento sposandolo e supportandolo”.

La Carovilli Cost to Cost fa parte dei circuiti Sulle Orme dei Sanniti, Molisn’t Mtb e X-Legend e prevede un percorso ad anello cross country di 6 chilometri da ripetere più volte a seconda dell’età dei partecipanti.