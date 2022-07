Pallacanestro serie A1, La Molisana Magnolia Campobasso: si arricchisce la schiera delle azzurre rossoblù con Trozzola

Ashley Egwoh, Giorgia Amatori, Francesca Baldassarre ed Emanuela Trozzola, il tutto in rigoroso ordine cronologico.

Si allunga la schiera dei #fiorellinidacciaio – gli elementi del vivaio rossoblù – chiamati a far parte delle nazionali giovanili dell’Italbasket rosa.

In casa La Molisana Magnolia Campobasso c’è grande soddisfazione per la chiamata col gruppo dell’under 16 della playmaker di San Severo Emanuela Trozzola in previsione degli Europei in programma a Matosinhos in Portogallo dal 19 al 27 agosto con le azzurre che, nella prima fase, sono state inserite nel raggruppamento A con Finlandia, Ungheria e Croazia che verranno affrontate, in quest’ordine, dal 19 al 21 agosto.

AVVICINAMENTO NEL LAZIO Attualmente impegnata in una serrata sessione di miglioramento personale sia di carattere tecnico che fisico nella sua città, la ‘trottola’ rossoblù figura tra le sedici scelte dal commissario tecnico Roberto Riccardi da cui verranno poi definite le dodici che andranno in Portogallo.

Per loro ci sarà il ritrovo entro le ore 15 di lunedì 25 luglio a Rieti con una prima sessione di allenamento a sera (dalle 18 alle 20.30) e doppi allenamenti dal 26 luglio al 2 agosto (al mattino tra le 9.30 e le 11.30, al pomeriggio, invece, tra le 17.30 e le 20) nello scenario del PalaSojourner. Il 3 e 4 agosto ci sarà spazio per due scrimmage con la Turchia, il 5, poi, dopo l’allenamento mattutino il gruppo si trasferirà in provincia di Roma, a Grottaferrata, con doppi allenamenti (sempre con i medesimi orari delle sessioni reatine) al PalaQuattrucci sede anche, dall’11 al 13, di un quadrangolare con Grecia, Polonia e Belgio (affrontate in queste ordine dalle azzurre con palla a due sempre alle 20.30).

Il 14 ci sarà poi il trasferimento a Pomezia, dove, presso il locale impianto, ci saranno le ultime cinque sedute di allenamento (alla domenica dalle 18 alle 20, poi a Ferragosto ed il 16 doppie sedute al mattino tra le dieci e mezzogiorno e al pomeriggio tra le 18 e le 20) che andranno a definire il gruppo selezionato per il Portogallo, chiamato a partire il 17 per la trasferta lusitana.